Bir İçerik Üreticisi 1454’ten Günümüze Ulaşan Fener Rum Lisesi'nin Son Halini Paylaştı

Tarihi yapıların, ince işçilikler barındıran mimarisi bir şehrin ruhunu oluşturan temel öğelerin başında geliyor. İstanbul’un tarihi dokusunda çok özel bir yere sahip olan Fener Rum Lisesi de bu eşsiz yapılardan biri. Yüzyıllardır ayakta duran ve mimarisiyle görenleri büyüleyen yapı, ne yazık ki zamana yenik düşme riskiyle karşı karşıya.

İstanbul’un simge yapılarından biri olan Özel Fener Rum Lisesi, yapılan teknik incelemelerin ardından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tamamen boşaltıldı. Bir içerik üreticisi, tarihi lisenin bugünkü halini gösterdi.

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