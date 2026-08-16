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Bir İçerik Üreticisi 1454’ten Günümüze Ulaşan Fener Rum Lisesi'nin Son Halini Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi 1454’ten Günümüze Ulaşan Fener Rum Lisesi'nin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 08:46

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Tarihi yapıların, ince işçilikler barındıran mimarisi bir şehrin ruhunu oluşturan temel öğelerin başında geliyor. İstanbul’un tarihi dokusunda çok özel bir yere sahip olan Fener Rum Lisesi de bu eşsiz yapılardan biri. Yüzyıllardır ayakta duran ve mimarisiyle görenleri büyüleyen yapı, ne yazık ki zamana yenik düşme riskiyle karşı karşıya.

İstanbul’un simge yapılarından biri olan Özel Fener Rum Lisesi, yapılan teknik incelemelerin ardından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tamamen boşaltıldı. Bir içerik üreticisi, tarihi lisenin bugünkü halini gösterdi. 

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Peki “Kırmızı Mektep” Olarak Bilinen Bu Tarihi Yapının Geçmişi Ve Geleceği Hakkında Neler Biliyoruz?

Peki “Kırmızı Mektep” Olarak Bilinen Bu Tarihi Yapının Geçmişi Ve Geleceği Hakkında Neler Biliyoruz?

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden hemen sonra şehirden ayrılan gayrimüslim halkın geri dönmesini teşvik etmek amacıyla yayımladığı fermanla Rum cemaatinin eğitim haklarını güvence altına almıştı. Patrik Gennadios’un önderliğinde 1454 yılında kurulan kurum, günümüze kadar kesintisiz ulaşmayı başaran dünyanın en eski faal Rum liselerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet'in fermanının verilişini temsil eden tarihi resim günümüzde hâlâ okulun girişinde asılı durmaktadır.

Halk arasında heybetli görünümünden dolayı “Kırmızı Mektep” olarak anılan mevcut bina ise 1881-1883 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapımında kullanılan ve Fransa’nın Marsilya şehrinden özel olarak getirtilen kırmızı tuğlaları, şatoyu andıran görkemli dış cephesi ve kubbeli orta salonuyla Haliç kıyısının en baskın mimari eseridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet adamları, diplomatlar, patrikler ve aydınlar yetiştiren bu devasa yapı, uzun yıllar boyunca eğitime hizmet etmiştir.

Bugün gelinen noktada ise binanın deprem riskine karşı tamamen boşaltılmış olması derin bir belirsizliği beraberinde getiriyor. Yapılan ilk tahminlere göre tarihi yapının restorasyon maliyetinin 10 milyon Euro’nun üzerinde olacağı öngörülüyor. Ancak bu devasa bütçeli restorasyon çalışmasının ne zaman başlatılabileceği ya da nasıl finanse edileceği henüz netlik kazanmış değil. Diğer yandan, okulun önümüzdeki öğretim döneminde öğrenci sayısının 30’un altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, restorasyon sonrasında binanın tekrar bir eğitim kurumu olarak hizmet verip vermeyeceği sorusunu akıllara getiriyor. Benzer kaderi paylaşan Büyükada Rum Yetimhanesi’nin yıllar süren bekleyişin ardından otel projesine dönüştürülmesi, Kırmızı Mektep'in de gelecekteki işlevi konusunda kamuoyunda merak ve endişe uyandırıyor. Zamanın bu tarihi mirasa ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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