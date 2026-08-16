Bir İçerik Üreticisi 1454’ten Günümüze Ulaşan Fener Rum Lisesi'nin Son Halini Paylaştı

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Tarihi yapıların, ince işçilikler barındıran mimarisi bir şehrin ruhunu oluşturan temel öğelerin başında geliyor. İstanbul’un tarihi dokusunda çok özel bir yere sahip olan Fener Rum Lisesi de bu eşsiz yapılardan biri. Yüzyıllardır ayakta duran ve mimarisiyle görenleri büyüleyen yapı, ne yazık ki zamana yenik düşme riskiyle karşı karşıya.
İstanbul’un simge yapılarından biri olan Özel Fener Rum Lisesi, yapılan teknik incelemelerin ardından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tamamen boşaltıldı. Bir içerik üreticisi, tarihi lisenin bugünkü halini gösterdi.
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Peki “Kırmızı Mektep” Olarak Bilinen Bu Tarihi Yapının Geçmişi Ve Geleceği Hakkında Neler Biliyoruz?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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