Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Etkili Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2026 Pazar günü için hava durumu raporunu yayımlayarak kuvvetli sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; birçok bölgede sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.
İşte günlük hava durumu tahmini...
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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