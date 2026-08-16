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Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Etkili Olacak

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Etkili Olacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 08:27
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2026 Pazar günü için hava durumu raporunu yayımlayarak kuvvetli sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; birçok bölgede sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

İşte günlük hava durumu tahmini...

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölge sakinlerinin ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Rüzgârın; Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Ege için fırtınamsı rüzgâr uyarısı yapıldı; Güney Ege açıklarında rüzgârın hızının 8 kuvvete, dalga boyunun ise yer yer 3,5 metreye ulaşacağı öngörülüyor.

Bölgelerimize Göre Günün Hava Durumu:

Bölgelerimize Göre Günün Hava Durumu:

  • Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Kırklareli kıyılarında yerel sağanak geçişleri beklenirken, güneybatısında rüzgâr kuvvetli esecek. (İstanbul: 29°C, Bursa: 30°C)

  • Ege: İç ve güney kesimleri yerel sağanaklı. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr etkili. (İzmir: 33°C, Denizli: 31°C)

  • Akdeniz: Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Toroslar mevkiinde yağışlar kuvvetli. (Antalya: 34°C, Adana: 33°C)

  • İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. (Ankara: 28°C, Eskişehir: 24°C)

  • Karadeniz: Doğu Karadeniz genelinde (Giresun hariç) öğle ve gece saatlerinde yağışlar şiddetini artıracak. (Trabzon: 27°C, Samsun: 29°C)

  • Doğu Anadolu: Kuzey ve batısında sağanak hakim. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış; güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgâr var. (Erzurum: 24°C, Malatya: 34°C)

  • Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, sıcak hava etkisini sürdürüyor. (Diyarbakır: 37°C, Şanlıurfa: 36°C)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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