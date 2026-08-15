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Karakterine Göre Kimin Konserine Gitmelisin?

etiket Karakterine Göre Kimin Konserine Gitmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 22:01
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Kulaklığı takıp şarkı dinlemek ayrı, kalabalığın içine girip saatlerce ayakta dikilmek apayrı bir olay. Konser deneyimi tamamen karakterinle ilgili bir durum. Sahnedeki devasa prodüksiyona mı odaklanırsın yoksa sadece elektronik sesleri göğsünde hissetmek mi istersin? Soruları çöz, bir sonraki bütçeni hangi konsere ayırman gerektiğini söyleyelim.

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1. Eğer seçme şansın olsaydı, hayatının sonuna kadar nerde yaşamak isterdin?

2. Peki evlilik hakkındaki düşünceni öğrenebilir miyiz?

3. Senin favori müzik dinleme uygulaman ne?

4. Hayatında yalana yer var mı?

5. Bunca kalabalığın, insanın içinde senin için önemli olan şey ne?

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6. Vakit geçirmekten en keyif aldığın aktivite hangisi?

7. Elinde bir sihirli değnek var ama tek bir şey de kullanabilirsin. Ne isterdin?

8. Seni bu hayatta en utandıracak şey nedir?

Sezen Aksu!

Sezen Aksu!

Tan Taşçı!

Tan Taşçı!

Konstantinos Argiros!

Konstantinos Argiros!

Sıla!

Sıla!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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