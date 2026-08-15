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Yaz Bitmeden Dinlemeniz Gereken Canlı Şarkılar

etiket Yaz Bitmeden Dinlemeniz Gereken Canlı Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 12:01
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Şarkıların stüdyoda milim milim cilalanmış halleri güzeldir, tamam; ama bir sahnenin ortasında, vokalistin sesi hafifçe kırıldığında ya da gitardan o beklenmedik, hesapsız bir nota fırladığında işin rengi değişir.

Ağustos sıcağı yavaş yavaş yerini o tatlı akşam serinliğine bırakırken, avucumuzdan kayıp giden günlerin, biten yazların ve aklımızda kalanların şerefine...

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1. Duman – Her Şeyi Yak

Kaan Tangöze’nin o kırık, yorgun vokali ve binlerce insanın tek bir ağızdan kırılmışlıklarını haykırması...

2. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Dinle Beni Bi

'Beni dinle' derken ki o çaresizlik, gitarın ilk tınısıyla birlikte salonu saran o sessiz kabulleniş... Bir yaz akşamı yalnız yürürken dinlerseniz, Boğaz'ın rüzgarı bile daha soğuk eser.

3. Sertab Erener – Aşk

Aşkın insanı nasıl hem küllerinden doğurduğunu hem de diri diri yaktığını hissettiren bir performans.

4. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var

Harbiye’nin o tatlı yaz akşamı serinliği kulaklığa doluyor sanki. Harun Tekin mikrofonu seyirciye uzattığı an ve o dev gitar solosu başladığında bağırmamak elde değil.

5. Büyük Ev Ablakada – Arayan Bulur

Israrla aradığımız ama bir türlü bulamadığımız şeylerin burukluğuyla dolu.

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6. Maden Öktem Ersönmez – SFG

Hiç kelimeye dökülmeden, sadece enstrümanların ağladığı bir Gece yarısı anlatısı. Basın ve davulun o derin ritmi, içimizdeki konuşamadığımız yerlere dokunur.

7. Athena – Kafama Göre

O davulun, basların gücü ve Gökhan’ın sahne neşesi... Modun ne kadar düşük olursa olsun dinlediğin an enerjini sıfırdan yüze fırlatıyor.

8. Red Hot Chili Peppers – Californication

Flea ve John Frusciante’nin şarkı başlamadan önce birbirlerine bakıp attıkları o unutulmaz Jam girişi... Güneş batarken dinlenecek en iyi canlı kayıt açık ara budur.

9. Eagles – Hotel California

Eski günleri, geride kalan sevdaları ve bir daha asla dönülemeyecek o sıcak yaz akşamlarını hatırlatır.

10. Coldplay – Fix You

'Seni kırıklarından toplamaya çalışacağım' sözlerinin on binlerce kalbin ritmiyle birleştiği an. Yalnız olmadığınızı, kırıklarınızın da değerli olduğunu hissettiren devasa bir şifa duası gibi.

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11. Paolo Nutini – Iron Sky

Bunu dinlerken dışarıda yürüyorsan rüzgarı bile daha sert hissediyorsun. Öyle bir vokal kontrolü ve duygu patlaması var ki hipnotize olmamak elde değil.

12. Arctic Monkeys – 505

Alex Turner’ın o rahat, karizmatik tavırları ve şarkının sonundaki o büyük patlama... Bu canlıyı dinledikten sonra stüdyo kaydı biraz tatsız gelebilir, uyarayım!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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