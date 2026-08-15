Yaz Bitmeden Dinlemeniz Gereken Canlı Şarkılar
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Şarkıların stüdyoda milim milim cilalanmış halleri güzeldir, tamam; ama bir sahnenin ortasında, vokalistin sesi hafifçe kırıldığında ya da gitardan o beklenmedik, hesapsız bir nota fırladığında işin rengi değişir.
Ağustos sıcağı yavaş yavaş yerini o tatlı akşam serinliğine bırakırken, avucumuzdan kayıp giden günlerin, biten yazların ve aklımızda kalanların şerefine...
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1. Duman – Her Şeyi Yak
2. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Dinle Beni Bi
3. Sertab Erener – Aşk
4. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
5. Büyük Ev Ablakada – Arayan Bulur
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6. Maden Öktem Ersönmez – SFG
7. Athena – Kafama Göre
8. Red Hot Chili Peppers – Californication
9. Eagles – Hotel California
10. Coldplay – Fix You
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11. Paolo Nutini – Iron Sky
12. Arctic Monkeys – 505
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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