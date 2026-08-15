Arabada Camı Açıp Son Ses Müzik Dinleyen 4 Burç
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Bazıları arabaya bindiğinde camları kapatıp klimayı açar, bazıları ise camı sonuna kadar indirip müziğin sesini yükseltir. Zira bazılarımız için ritim her şeyin ötesindedir. Araba yolculuğu ve müzik ise olmazsa olmazdır. Astrolojiye göre bazı burçların 'uzun yol şarkıları' öyle kısık sesle çalınamaz.
İşte arabaya biner binmez kendi klibinin başrolüne dönüşen 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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