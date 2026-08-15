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Arabada Camı Açıp Son Ses Müzik Dinleyen 4 Burç

Arabada Camı Açıp Son Ses Müzik Dinleyen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 11:52
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Bazıları arabaya bindiğinde camları kapatıp klimayı açar, bazıları ise camı sonuna kadar indirip müziğin sesini yükseltir. Zira bazılarımız için ritim her şeyin ötesindedir. Araba yolculuğu ve müzik ise olmazsa olmazdır. Astrolojiye göre bazı burçların 'uzun yol şarkıları' öyle kısık sesle çalınamaz. 

İşte arabaya biner binmez kendi klibinin başrolüne dönüşen 4 burç!

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Yay

Yay

Yay burcu için araba sadece bir ulaşım aracı değildir; özgürlüğün küçük bir versiyonudur. Camı açıp müziği yükselttiğinde yolun nereye gittiğinden çok o anın nasıl hissettirdiği önemlidir. Özellikle sevdiği bir şarkı çalıyorsa, trafik daha çekilebilir hale gelir.

Camdan gelen rüzgar, yüksek sesli müzik ve plansız bir rota... Yay için bundan daha güzel bir kombinasyon bulmak zor olabilir. “Biraz dolaşalım” cümlesinin arkasından gelen o meşhur uzun yol fikrinin çıkma ihtimali de bir hayli yüksektir. Yani bilinmeze doğru yola çıkmaya ve maceraya hazır olun!

Aslan

Aslan

Aslan burcu arabaya bindiğinde ortamın enerjisini değiştirmeyi sever. Cam açılır, müzik yükselir ve sanki yol kenarındaki herkes birazdan onun farkına varacakmış gibi davranılır. Bir de çalan şarkı favorilerindense, direksiyon başında küçük bir konser vermesi hiç de şaşırtıcı değildir.

Zira bir Aslan için müzik yalnızca arka planda çalan bir ses değildir. O anın havasını belirleyen en önemli detaylardan biridir. Camdan içeri giren rüzgar da eklenince ortaya tam anlamıyla “Bugün benim günüm” havası çıkar.

Kova

Kova

Kova burcu için başkalarının ne düşündüğü pek de önemli değildir. Herkes camları kapatmış, klimayı açmış olabilir ama onun umurunda olmaz. İçinden camı açmak geliyorsa açar, sevdiği şarkıyı bulduysa da sesi biraz daha yükseltir.

Üstelik Kova'nın müzik seçimi de her zaman tahmin edilebilir değildir. Bir gün unutulmuş bir şarkıyı son ses dinlerken, ertesi gün kimsenin bilmediği yeni bir parçaya takılmış olabilir. Onun için arabada müzik dinlemek, günlük rutinden birkaç dakika uzaklaşmanın en kolay yollarından biridir.

İkizler

İkizler

İkizler burcu için araba yolculuğu asla ama asla sıkıcı geçmemeli. Bu yüzden camı açmak, müziği yükseltmek ve yolda gördüğü her şeyi yorumlamak onun için gayet normaldir. Bir şarkı biter bitmez yenisine geçebilir; hatta birkaç dakika önce “Bu şarkıyı hiç sevmiyorum” dediği halde nakarat başladığında eşlik etmeye bile başlayabilir.

Çünkü bir İkizler burcunun arabasında sessizlik uzun süre dayanamaz! Onun için yolculuğun kendisi bile eğlencedir. Cam açık, müzik yüksek ve akılda onlarca düşünce varsa, kısa bir market yolculuğu bile mini bir maceraya dönüşebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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