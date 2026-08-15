7.2 Milyarlık Gizli Gelir, "Ulak" Sistemi, Şifreli Çantalar... Alihan Kuriş Yapılanmasının Gizli Sırları

Hazırlanan evraklarda, grubun üst yönetiminden mensuplarına 'Kendimizi kuma gömeceğiz' talimatı gittiği görüldü. İletişim güvenliğini en üst seviyede tutmak adına WhatsApp veya Facebook gibi yaygın sosyal medya platformlarının kullanımı tamamen yasaklandı. İletişimin özel şifreli e-postalar ve ByLock benzeri yazılımlar üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Bölgeler ve iller arasındaki emir trafiğinin ise 'Ulak' adı verilen özel görevlilerce yürütüldüğü anlaşıldı. Bu ulakların deşifre olmamak amacıyla iki kez üst üste aynı şehre gitmedikleri ve kesinlikle aynı aracı kullanmadıkları belirlendi.

'İNKAR DA BİR CİHATTIR' EMRİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan incelemelerde, bünyelerindeki yurtlarda resmi ve gayri resmi olmak üzere iki farklı kayıt tutulduğu ortaya çıkarıldı. Kayıt dışı gelirlerin takibi için özel olarak görevlendirilen sorumluların, 3 aşamalı onay kodlarıyla girilebilen zimmetli bilgisayarlar kullandığı aktarıldı.

Denetimlerden kaçınmak için yurtlarda kamera kaydı tutulmaması yönünde kesin talimat verildiği, olası bir kolluk denetiminde ise kameraların 'bozuk' olduğunun söylenmesi istendi. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, üyelerle yapılan görüşmelerde 'İnkarın da bir cihat olduğunun unutulmaması' telkininde bulunulduğu belirtildi.