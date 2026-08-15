7.2 Milyarlık Gizli Gelir, "Ulak" Sistemi, Şifreli Çantalar... Alihan Kuriş Yapılanmasının Gizli Sırları
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dosyasında, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya dair son derece çarpıcı tespitler yer aldı. Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının, son derece katı bir gizlilik, mutlak itaat prensibi ve kayıt dışı devasa bir finansal ağ kurduğu belirlendi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yıllık 7.2 milyarlık gelir elde edilirken şifreli çantalar ve 'ulak' sistemi ortaya çıktı.
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Evrakları imha ettiler.
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Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 7.2 milyar TL'lik gelir elde etmişler!
Haberleşmek için 'ulak' kullanmışlar: 'Ulaklar' iki kez üst üste aynı şehire gidemez, aynı aracı kullanamaz.
Alihan Kuriş'in 'Mehdi' olarak görüldüğü belirlendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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