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Meteoroloji'den 15 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den 15 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 09:03
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, birden fazla bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkisini gösterecek.

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Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kısımları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nin kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor. Bunların yanı sıra Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Kayseri ve Malatya'nın belirli bölgelerinde de yağış geçişleri görülecek.

Ardahan genelinde, Bayburt'un doğu kesimlerinde, Kütahya'nın güneyinde, Uşak ve Denizli'nin doğu ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece tedbirli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak.

Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak.

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara genelinde, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli şekilde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulacağı, kısa süreli fırtına anlarında ise hızın saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

'Hava Sıcaklığı: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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