Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kısımları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nin kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor. Bunların yanı sıra Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Kayseri ve Malatya'nın belirli bölgelerinde de yağış geçişleri görülecek.

Ardahan genelinde, Bayburt'un doğu kesimlerinde, Kütahya'nın güneyinde, Uşak ve Denizli'nin doğu ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece tedbirli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.