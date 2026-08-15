Meteoroloji'den 15 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, birden fazla bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkisini gösterecek.
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Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli yağış uyarısı.
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Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak.
Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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