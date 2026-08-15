İnsanları Bilerek Öfkelendirerek Ayda 17 Bin Dolar Kazanıyor

Pringle, internette güçlü duygular uyandıran içerikler üretmekten hoşlandığını kabul etse de kendisini profesyonel bir “öfke avcısı” olarak tanımlamıyor. Bunun yerine yaptığı işi komedi ve hikâye anlatıcılığı olarak gördüğünü, insanlara zarar verme veya onları kandırma amacı taşımadığını savunuyor.

Gerçek kişi ve olaylar gibi sunulan yapay zekâ içeriklerinin milyonlarca kişiye ulaşması ise sosyal medyadaki bilgi kirliliğini yeniden gündeme getirdi. Pringle’ın bazı paylaşımlarının haber siteleri ve tanınmış isimler tarafından gerçek sanılarak paylaşılması, kurguyla gerçek arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını gösterdi.