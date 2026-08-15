İnsanları Bilerek Öfkelendirerek Ayda 17 Bin Dolar Kazanıyor
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ABD’de yaşayan bir içerik üreticisi, yapay zekayla hazırladığı sahte hikayelerle insanları bilerek öfkelendirdiğini açıkladı. Beş Facebook hesabı yöneten genç, bu yöntemle ayda 17 bin dolara kadar kazandığını öne sürdü.
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Olmayan çocuğun hikayesi milyonlarca kişiye ulaştı
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Gönderiyi hazırlaması yalnızca 10 dakika sürdü
Kendisini öfke avcısı olarak görmüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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