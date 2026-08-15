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İnsanları Bilerek Öfkelendirerek Ayda 17 Bin Dolar Kazanıyor

İnsanları Bilerek Öfkelendirerek Ayda 17 Bin Dolar Kazanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 09:32
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ABD’de yaşayan bir içerik üreticisi, yapay zekayla hazırladığı sahte hikayelerle insanları bilerek öfkelendirdiğini açıkladı. Beş Facebook hesabı yöneten genç, bu yöntemle ayda 17 bin dolara kadar kazandığını öne sürdü.

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Olmayan çocuğun hikayesi milyonlarca kişiye ulaştı

Olmayan çocuğun hikayesi milyonlarca kişiye ulaştı

Mississippi’de yaşayan 26 yaşındaki Kvontay Devon Pringle, paylaşımlarını Zaya Velour takma adıyla yayımlıyor. Pringle’ın en çok konuşulan gönderilerinden birinde, Kevin isimli yedi yaşındaki bir çocuğun etek giydiği için okuldan gönderildiği iddia edildi.

Kendisini çocuğun annesi gibi gösteren Pringle, okulun oğluna ayrımcılık yaptığını anlatan uzun bir metin paylaştı. Yapay zekayla oluşturulan çocuk, anne ve yaşanan olay tamamen kurguydu. Buna rağmen paylaşım 8,2 milyondan fazla görüntülendi ve binlerce kişinin tartışmasına neden oldu.

Gönderiyi hazırlaması yalnızca 10 dakika sürdü

Gönderiyi hazırlaması yalnızca 10 dakika sürdü

Pringle, milyonlarca kişiye ulaşan gönderiyi hazırlamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi. Paylaşımda kullandığı görseli yapay zekayla oluşturduğunu, insanların tepki göstereceği hikâyeyi ise kendisinin yazdığını belirtti.

İçerik üreticisi, yalnızca söz konusu gönderiden yaklaşık 2 bin 800 dolar kazandığını iddia etti. Beş farklı Facebook hesabı yöneten Pringle, bu hesaplardan elde ettiği toplam aylık gelirin bazı dönemlerde 17 bin dolara kadar çıkabildiğini açıkladı. Ancak paylaştığı kazanç rakamları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Kendisini öfke avcısı olarak görmüyor

Kendisini öfke avcısı olarak görmüyor

Pringle, internette güçlü duygular uyandıran içerikler üretmekten hoşlandığını kabul etse de kendisini profesyonel bir “öfke avcısı” olarak tanımlamıyor. Bunun yerine yaptığı işi komedi ve hikâye anlatıcılığı olarak gördüğünü, insanlara zarar verme veya onları kandırma amacı taşımadığını savunuyor.

Gerçek kişi ve olaylar gibi sunulan yapay zekâ içeriklerinin milyonlarca kişiye ulaşması ise sosyal medyadaki bilgi kirliliğini yeniden gündeme getirdi. Pringle’ın bazı paylaşımlarının haber siteleri ve tanınmış isimler tarafından gerçek sanılarak paylaşılması, kurguyla gerçek arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını gösterdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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