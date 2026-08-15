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Daha 17'nin Kötü Çocuğu Seyircinin Favorisi Oldu! Teoman'ı Canlandıran Ata Yaşat'ı Stalkladık!

Daha 17'nin Kötü Çocuğu Seyircinin Favorisi Oldu! Teoman'ı Canlandıran Ata Yaşat'ı Stalkladık!

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 11:31
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Daha 17'nin kötü çocuğu Teoman her bölüm yaptıklarıyla seyirciyi kızdırıyor ama karaktere hayat veren genç oyuncu şimdiden dizinin favorilerinden biri oldu. Performansı kadar aurası ve yakışıklılığıyla da sosyal medyanın dikkatini çeken Ata Yaşat'ın hayatında şaşırtıcı detaylar var. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun eğitimini aldığı asıl alan oyunculuk değil!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, genç oyuncularını da kısa sürede geniş kitlelerle buluşturdu. Bunların başında da kötü çocuk Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat yer aldı.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, genç oyuncularını da kısa sürede geniş kitlelerle buluşturdu. Bunların başında da kötü çocuk Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat yer aldı.

Daha 17'de seyirciyi her bölüm kızdırmayı başaran Teoman karakteri hikayenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kötü karakter olmasına rağmen izleyicinin favorileri arasına giren Teoman'a hayat veren Ata Yaşat, performansının yanı sıra yakışıklılığı ve sosyal medyadaki yükselişiyle de dikkat çekiyor. Haliyle seyirci, Ata Yaşat'a dair daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kimdir? Hangi Dizilerde Rol Aldı?

30 Ağustos 2002'de Ankara'da dünyaya gelen Ata Yaşat, 23 yaşında. Başak burcu olan genç oyuncu, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitimine devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanında bilgisayar mühendisliği okuyor olması ise Yaşat hakkında en çok merak edilen detaylardan biri.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ata Yaşat'ın kamera karşısındaki ilk deneyimi henüz 8 yaşındayken gerçekleşti. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Keloğlan Odama Saklandı, Hayat Beş Kala ve Sadakatsiz gibi projelerde rol aldı. Sonrasında Burslu Kız adlı dikey dizinin başrolünde yer alan genç oyuncunun asıl büyük çıkışı ise Daha 17 ile geldi.

Genç yıldız Ata Yaşat'ın asıl çıkışı Daha 17 ile geldi!

Genç yıldız Ata Yaşat'ın asıl çıkışı Daha 17 ile geldi!

31 Mayıs 2026'da yayın hayatına başlayan Daha 17'de Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat, canlandırdığı karakterin yaptıklarıyla seyirciyi kızdırmasına rağmen performansıyla büyük beğeni topladı. Teoman kısa sürede dizinin en fazla konuşulan karakterlerinden birine dönüşürken Ata Yaşat da yapımın öne çıkan genç yıldızlarından biri oldu.

Oyunculuk kariyeri için okulunu dondurmuş!

Oyunculuk kariyeri için okulunu dondurmuş!

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmeyi sürdüren Yaşat, Luna Acting Stüdyo'da eğitim aldı ve çeşitli workshoplara katıldı. Genç oyuncunun geçmişinde profesyonel basketbol bulunurken ayrıca iyi derecede İngilizce biliyor. Şu an tamamen oyunculuk kariyerine odaklanan Ata Yaşat, Amerika'daki bir yapay zeka firmasındaki işinden ayrılırken ayrıca üniversite eğitimini de dondurmuş durumda.

Daha 17'nin ardından sosyal medyadaki popülerliği de hızla artan Ata Yaşat'ın Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunuyor. Teoman rolündeki performansı, aurası ve yakışıklılığıyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, son dönemin öne çıkan genç ekran yüzlerinden biri haline geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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