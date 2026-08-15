Daha 17'nin Kötü Çocuğu Seyircinin Favorisi Oldu! Teoman'ı Canlandıran Ata Yaşat'ı Stalkladık!
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Daha 17'nin kötü çocuğu Teoman her bölüm yaptıklarıyla seyirciyi kızdırıyor ama karaktere hayat veren genç oyuncu şimdiden dizinin favorilerinden biri oldu. Performansı kadar aurası ve yakışıklılığıyla da sosyal medyanın dikkatini çeken Ata Yaşat'ın hayatında şaşırtıcı detaylar var. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun eğitimini aldığı asıl alan oyunculuk değil!
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, genç oyuncularını da kısa sürede geniş kitlelerle buluşturdu. Bunların başında da kötü çocuk Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat yer aldı.
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Genç yıldız Ata Yaşat'ın asıl çıkışı Daha 17 ile geldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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