Daha 17'nin Kötü Çocuğu Seyircinin Favorisi Oldu! Teoman'ı Canlandıran Ata Yaşat'ı Stalkladık!

Daha 17'de seyirciyi her bölüm kızdırmayı başaran Teoman karakteri hikayenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kötü karakter olmasına rağmen izleyicinin favorileri arasına giren Teoman'a hayat veren Ata Yaşat, performansının yanı sıra yakışıklılığı ve sosyal medyadaki yükselişiyle de dikkat çekiyor. Haliyle seyirci, Ata Yaşat'a dair daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kimdir? Hangi Dizilerde Rol Aldı?

30 Ağustos 2002'de Ankara'da dünyaya gelen Ata Yaşat, 23 yaşında. Başak burcu olan genç oyuncu, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitimine devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanında bilgisayar mühendisliği okuyor olması ise Yaşat hakkında en çok merak edilen detaylardan biri.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ata Yaşat'ın kamera karşısındaki ilk deneyimi henüz 8 yaşındayken gerçekleşti. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Keloğlan Odama Saklandı, Hayat Beş Kala ve Sadakatsiz gibi projelerde rol aldı. Sonrasında Burslu Kız adlı dikey dizinin başrolünde yer alan genç oyuncunun asıl büyük çıkışı ise Daha 17 ile geldi.