Karakuyu Daha Sete Çıkmadan Sürpriz Ayrılık! Yerine Yeni Oyuncu Aranıyor
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu, ay sonunda Tokat'ta sete çıkmaya hazırlanırken kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Diziye yeni bir oyuncu katılırken daha önce önemli bir karakter için anlaşma sağlanan isim projeden ayrıldı. Ayrılığın ardından rol için yeniden oyuncu arayışı başladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.
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Oyuncu Uğur Uzunel, Karakuyu dizisinin kadrosundan ayrıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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