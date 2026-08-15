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Karakuyu Daha Sete Çıkmadan Sürpriz Ayrılık! Yerine Yeni Oyuncu Aranıyor

Karakuyu Daha Sete Çıkmadan Sürpriz Ayrılık! Yerine Yeni Oyuncu Aranıyor

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 10:16
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu, ay sonunda Tokat'ta sete çıkmaya hazırlanırken kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Diziye yeni bir oyuncu katılırken daha önce önemli bir karakter için anlaşma sağlanan isim projeden ayrıldı. Ayrılığın ardından rol için yeniden oyuncu arayışı başladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturacak OGM Pictures imzalı dizi, ay sonunda Tokat'ta sete çıkacak. Çekimler öncesinde kadroya yeni bir oyuncu katılırken sürpriz bir ayrılık da yaşandı.

Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Nezaket Coşkun'un yöneteceği dizide Özge Törer Ferda, Onur Tuna ise Kahraman karakterine hayat verecek. Karakuyu'nun kadrosuna son olarak Veliaht dizisindeki performansıyla dikkat çeken Defne Burnaz katıldı. Genç oyuncu, Ferda'nın küçük kardeşi Mısra rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Oyuncu Uğur Uzunel, Karakuyu dizisinin kadrosundan ayrıldı.

Oyuncu Uğur Uzunel, Karakuyu dizisinin kadrosundan ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir de beklenmedik ayrılık yaşandı. Ferda'nın ikinci bir hayat yaşamasını sağlayan abisi Harun karakteri için anlaşma sağlanan Uğur Uzunel projeden ayrıldı. Harun'u canlandıracak yeni oyuncu için arayış sürerken ismin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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