İstanbullu Gelin'in Yaz Bebeği Ada Özdemir'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin cuma akşamlarını resmen esir alan İstanbullu Gelin final yapalı yıllar oldu ama karakterleri hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Aslı Enver'in Süreyya, Özcan Deniz'in ise Faruk karakteriyle başrolünde yer aldığı fenomen dizinin en minik yıldızlarından biri de çiftin kızları Yaz'dı. Henüz 6 aylıkken 400 bebek arasından seçilerek kamera karşısına geçen Ada Özdemir, sevimliliğiyle kısa sürede izleyicinin gönlünü fethetmişti. Aradan geçen yıllarda minik Yaz da büyüdü, kocaman bir çocuk oldu! Ada Özdemir'in yıllar sonra ortaya çıkan son hali, İstanbullu Gelin hayranlarına 'Zaman ne ara bu kadar hızlı geçti?' dedirtti.
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Televizyon dünyasının en sevilen kadın oyuncularından biri olan Aslı Enver, kariyeri boyunca canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.
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İstanbullu Gelin, 3 Mart 2017 tarihinde Star TV ekranlarında yayın hayatına başladığında kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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