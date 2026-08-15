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İstanbullu Gelin'in Yaz Bebeği Ada Özdemir'in Son Hali Ortaya Çıktı!

İstanbullu Gelin'in Yaz Bebeği Ada Özdemir'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 10:13
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Bir dönemin cuma akşamlarını resmen esir alan İstanbullu Gelin final yapalı yıllar oldu ama karakterleri hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Aslı Enver'in Süreyya, Özcan Deniz'in ise Faruk karakteriyle başrolünde yer aldığı fenomen dizinin en minik yıldızlarından biri de çiftin kızları Yaz'dı. Henüz 6 aylıkken 400 bebek arasından seçilerek kamera karşısına geçen Ada Özdemir, sevimliliğiyle kısa sürede izleyicinin gönlünü fethetmişti. Aradan geçen yıllarda minik Yaz da büyüdü, kocaman bir çocuk oldu! Ada Özdemir'in yıllar sonra ortaya çıkan son hali, İstanbullu Gelin hayranlarına 'Zaman ne ara bu kadar hızlı geçti?' dedirtti.

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Televizyon dünyasının en sevilen kadın oyuncularından biri olan Aslı Enver, kariyeri boyunca canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Televizyon dünyasının en sevilen kadın oyuncularından biri olan Aslı Enver, kariyeri boyunca canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Londra'da dünyaya gelen ve çocukluk yıllarının bir bölümünü İngiltere'de geçiren Enver'in ekran macerası 2000'li yıllarda başladı. Onu geniş kitlelerle buluşturan ilk büyük yapımlardan biri ise hiç şüphesiz Kavak Yelleri oldu. 2007 yılında yayınlanmaya başlayan dizide canlandırdığı Mine karakteriyle dönemin en popüler genç oyuncularından birine dönüşen Enver, yıllar içerisinde gençlik dizilerinden dramalara uzanan oldukça güçlü bir kariyer inşa etti.

Suskunlar dizisindeki Ahu, Babil dizisindeki Ayşe ve sinemada Kardeşim Benim gibi yapımlardaki rolleriyle kariyerini sürdüren oyuncunun televizyon tarihine damga vuran karakterlerinden biri ise 2017 yılında geldi.

Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya Boran karakteriyle üç sezon boyunca ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Özellikle Özcan Deniz'le yakaladığı ekran uyumu, Süreyya'nın güçlü ve özgür ruhunu yansıtan performansı ve dizinin yıllar boyunca değişen hikayesi Aslı Enver'i dönemin en gözde kadın oyuncularından biri haline getirdi.

Aradan yıllar geçmiş olsa da İstanbullu Gelin denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hala kendisi!

İstanbullu Gelin, 3 Mart 2017 tarihinde Star TV ekranlarında yayın hayatına başladığında kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Süreyya ve Faruk'un yaşadığı onca fırtınanın ardından dünyaya gelen kızları Yaz Boran, İstanbullu Gelin'in son döneminin en sevimli üyelerinden biriydi.

Üstelik minik Yaz'ı kimin canlandıracağına karar vermek hiç de kolay olmamıştı!

2018 yılında dizinin üçüncü sezonunda hikayeye dahil olacak Yaz bebek için kapsamlı bir seçim süreci gerçekleştirildi. O dönem yalnızca 6 aylık olan Ada Özdemir, yaklaşık 400 bebek arasından seçilerek İstanbullu Gelin kadrosuna dahil oldu.

Kameralarla küçücük yaşında tanışan Ada, özellikle Aslı Enver'le çekilen sahneleri ve set arkasındaki sevimli halleriyle kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin yayınlandığı dönemde Aslı Enver'le Ada Özdemir'in birlikte çekilen kareleri de hayranların favorileri arasına girmişti.

Fakat İstanbullu Gelin'in final yapmasının üzerinden tam 7 yıl geçti!

Kucaklarda görmeye alıştığımız Yaz bebek de haliyle artık bebek değil.

2018 yılında henüz altı aylıkken kamera karşısına geçen Ada Özdemir, bugün okul çağında kocaman bir çocuk oldu. Yıllar içerisindeki değişimini gösteren güncel karelerinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi ise İstanbullu Gelin izleyicilerini bir anda yıllar öncesine götürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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