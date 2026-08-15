İstanbullu Gelin'in Yaz Bebeği Ada Özdemir'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Londra'da dünyaya gelen ve çocukluk yıllarının bir bölümünü İngiltere'de geçiren Enver'in ekran macerası 2000'li yıllarda başladı. Onu geniş kitlelerle buluşturan ilk büyük yapımlardan biri ise hiç şüphesiz Kavak Yelleri oldu. 2007 yılında yayınlanmaya başlayan dizide canlandırdığı Mine karakteriyle dönemin en popüler genç oyuncularından birine dönüşen Enver, yıllar içerisinde gençlik dizilerinden dramalara uzanan oldukça güçlü bir kariyer inşa etti.

Suskunlar dizisindeki Ahu, Babil dizisindeki Ayşe ve sinemada Kardeşim Benim gibi yapımlardaki rolleriyle kariyerini sürdüren oyuncunun televizyon tarihine damga vuran karakterlerinden biri ise 2017 yılında geldi.

Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya Boran karakteriyle üç sezon boyunca ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Özellikle Özcan Deniz'le yakaladığı ekran uyumu, Süreyya'nın güçlü ve özgür ruhunu yansıtan performansı ve dizinin yıllar boyunca değişen hikayesi Aslı Enver'i dönemin en gözde kadın oyuncularından biri haline getirdi.

Aradan yıllar geçmiş olsa da İstanbullu Gelin denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hala kendisi!