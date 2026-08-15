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Dünyada Eşi Yok! Ülkenin Tamamını Koruma Altına Aldılar

Dünyada Eşi Yok! Ülkenin Tamamını Koruma Altına Aldılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 10:15
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Afrika’nın batı kıyısındaki ada ülkesi São Tomé ve Príncipe, topraklarının tamamı UNESCO biyosfer rezervi ağına alınan ilk ülke oldu. Karar, zengin doğal yaşamın korunmasını sürdürülebilir tarım, balıkçılık ve turizmle birlikte yürütmeyi hedefliyor.

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Príncipe’nin ardından São Tomé de listeye eklendi

Príncipe’nin ardından São Tomé de listeye eklendi

Gine Körfezi’nde bulunan ülkenin küçük adası Príncipe, 2012 yılında biyosfer rezervi ilan edilmişti. São Tomé Adası’nın da 2025 yılında Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’na eklenmesiyle ülkenin bütün toprakları bu kapsama girdi. Böylece São Tomé ve Príncipe, topraklarının tamamı biyosfer rezervlerinden oluşan ilk devlet olarak kayıtlara geçti.

São Tomé Biyosfer Rezervi, 85 bin 717 hektarlık kara alanı ile 75 bin 656 hektarlık deniz alanını kapsıyor. Príncipe Biyosfer Rezervi’nde ise 13 bin 989 hektar kara ve 57 bin 603 hektar deniz alanı bulunuyor. İki rezervin toplam büyüklüğü deniz alanlarıyla birlikte yaklaşık 2 bin 330 kilometrekareye ulaşıyor.

Koruma kararı ülkedeki yaşamı durdurmayacak

Koruma kararı ülkedeki yaşamı durdurmayacak

Biyosfer rezervi ilan edilmesi, ülkenin tamamının insanların giremeyeceği bir doğal parka dönüştürülmesi anlamına gelmiyor. Rezervler; sıkı korunan çekirdek bölgeler, bunların çevresindeki tampon alanlar ve insanların yaşayıp çalıştığı geçiş bölgeleri olmak üzere farklı bölümlere ayrılıyor.

Sistemin amacı doğal yaşamı korurken tarım, balıkçılık, turizm, bilimsel araştırma ve yerel ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir biçimde devam etmesini sağlamak. Yerel halk ve işletmeler de bölgelerin yönetim ve koruma çalışmalarının parçası kabul ediliyor.

São Tomé Adası’nda yaklaşık 1.200 bitki türü bulunuyor ve bunların 148’i yalnızca bölgede yetişiyor. Nesli kritik tehlike altındaki São Tomé ibisi, São Tomé sivri faresi, endemik sürüngenler ve amfibiler adanın dikkat çeken canlıları arasında yer alıyor. Sahillerde dört farklı deniz kaplumbağası türü yuva kurarken çevredeki deniz alanları mercanlara, deniz kuşlarına ve balinalara yaşam alanı sağlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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