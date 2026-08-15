Dünyada Eşi Yok! Ülkenin Tamamını Koruma Altına Aldılar

Biyosfer rezervi ilan edilmesi, ülkenin tamamının insanların giremeyeceği bir doğal parka dönüştürülmesi anlamına gelmiyor. Rezervler; sıkı korunan çekirdek bölgeler, bunların çevresindeki tampon alanlar ve insanların yaşayıp çalıştığı geçiş bölgeleri olmak üzere farklı bölümlere ayrılıyor.

Sistemin amacı doğal yaşamı korurken tarım, balıkçılık, turizm, bilimsel araştırma ve yerel ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir biçimde devam etmesini sağlamak. Yerel halk ve işletmeler de bölgelerin yönetim ve koruma çalışmalarının parçası kabul ediliyor.

São Tomé Adası’nda yaklaşık 1.200 bitki türü bulunuyor ve bunların 148’i yalnızca bölgede yetişiyor. Nesli kritik tehlike altındaki São Tomé ibisi, São Tomé sivri faresi, endemik sürüngenler ve amfibiler adanın dikkat çeken canlıları arasında yer alıyor. Sahillerde dört farklı deniz kaplumbağası türü yuva kurarken çevredeki deniz alanları mercanlara, deniz kuşlarına ve balinalara yaşam alanı sağlıyor.