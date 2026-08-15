Tarlaya İç Çamaşırı Gömüyorlar: Nedeni Şaşırtıyor
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Pamuklu çamaşırlarınızı ve kot pantolonlarınızı tarlaya gömün desek, ne düşünürdünüz? Belki de tarlaya iç çamaşırı gömen çiftçilerin görüntülerini görmüşsünüzdür. Ancak bunu bir sosyal medya akımı sandıysanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu tuhaf yöntemin arkasında oldukça derin bir amaç ve önemli bir farkındalık var!
İşte detaylar.
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İç Çamaşırını Neden Toprağa Gömüyorlar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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