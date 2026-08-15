Tarlaya İç Çamaşırı Gömüyorlar: Nedeni Şaşırtıyor

“Soil Your Undies” adı verilen yöntemde yüzde 100 pamuklu bir iç çamaşırı toprağa gömülüyor ve yaklaşık iki ay bekleniyor. Sürenin sonunda kumaş çıkarılıyor ve ne kadar parçalandığına bakılıyor.

Çünkü pamuk, toprakta yaşayan mikroorganizmalar tarafından parçalanabiliyor. İç çamaşırı ne kadar parçalanmışsa, toprağın içindeki biyolojik aktivitenin de o kadar yüksek olduğuna dair bir işaret elde ediliyor. Kumaş büyük ölçüde sağlam kaldığında ise mikrobiyal aktivitenin daha düşük olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle yöntem, kapsamlı bir toprak analizi olmaktan çok toprağın canlılığını gözle görünür hale getiren basit bir gösterge olarak kullanılıyor.

Oliver Knox Bu Deneyi Neden Başlattı?

Avustralyalı toprak bilimcisi Oliver Knox, programı 2018'de başlatırken insanların toprak sağlığını ve bunun çevreyi nasıl iyileştirebileceğini anlamasını hedefledi.

Çünkü toprağın altında gözle göremediğimiz karmaşık bir yaşam bulunuyor. Mikroorganizmalar organik maddelerin parçalanmasına ve besin döngüsüne katkı sağlıyor. Sağlıklı toprak aynı zamanda suyu daha iyi tutabiliyor ve tarım alanlarının kuraklık gibi zorlu koşullara karşı dayanıklılığını artırabiliyor.

Knox'un fikri, bütün bunları laboratuvar sonuçlarıyla anlatmak yerine insanların kendi gözleriyle görebileceği bir deneye dönüştürmekti. Birkaç hafta önce toprağa gömülen iç çamaşırının parçalanmış halde çıkarılması, toprağın aslında yaşayan bir ekosistem olduğunu anlatmanın en dikkat çekici yollarından biri oldu.