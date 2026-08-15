article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlaya İç Çamaşırı Gömüyorlar: Nedeni Şaşırtıyor

Tarlaya İç Çamaşırı Gömüyorlar: Nedeni Şaşırtıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 11:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pamuklu çamaşırlarınızı ve kot pantolonlarınızı tarlaya gömün desek, ne düşünürdünüz? Belki de tarlaya iç çamaşırı gömen çiftçilerin görüntülerini görmüşsünüzdür. Ancak bunu bir sosyal medya akımı sandıysanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu tuhaf yöntemin arkasında oldukça derin bir amaç ve önemli bir farkındalık var! 

İşte detaylar. 

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İç Çamaşırını Neden Toprağa Gömüyorlar?

İç Çamaşırını Neden Toprağa Gömüyorlar?

“Soil Your Undies” adı verilen yöntemde yüzde 100 pamuklu bir iç çamaşırı toprağa gömülüyor ve yaklaşık iki ay bekleniyor. Sürenin sonunda kumaş çıkarılıyor ve ne kadar parçalandığına bakılıyor.

Çünkü pamuk, toprakta yaşayan mikroorganizmalar tarafından parçalanabiliyor. İç çamaşırı ne kadar parçalanmışsa, toprağın içindeki biyolojik aktivitenin de o kadar yüksek olduğuna dair bir işaret elde ediliyor. Kumaş büyük ölçüde sağlam kaldığında ise mikrobiyal aktivitenin daha düşük olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle yöntem, kapsamlı bir toprak analizi olmaktan çok toprağın canlılığını gözle görünür hale getiren basit bir gösterge olarak kullanılıyor.

Oliver Knox Bu Deneyi Neden Başlattı?

Avustralyalı toprak bilimcisi Oliver Knox, programı 2018'de başlatırken insanların toprak sağlığını ve bunun çevreyi nasıl iyileştirebileceğini anlamasını hedefledi.

Çünkü toprağın altında gözle göremediğimiz karmaşık bir yaşam bulunuyor. Mikroorganizmalar organik maddelerin parçalanmasına ve besin döngüsüne katkı sağlıyor. Sağlıklı toprak aynı zamanda suyu daha iyi tutabiliyor ve tarım alanlarının kuraklık gibi zorlu koşullara karşı dayanıklılığını artırabiliyor.

Knox'un fikri, bütün bunları laboratuvar sonuçlarıyla anlatmak yerine insanların kendi gözleriyle görebileceği bir deneye dönüştürmekti. Birkaç hafta önce toprağa gömülen iç çamaşırının parçalanmış halde çıkarılması, toprağın aslında yaşayan bir ekosistem olduğunu anlatmanın en dikkat çekici yollarından biri oldu.

Deney Zamanla Daha Büyük Bir Mesaja Dönüştü

Deney Zamanla Daha Büyük Bir Mesaja Dönüştü

Çalışmaya yalnızca çiftçiler değil, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Farklı topraklara gömülen iç çamaşırlarının sonuçları karşılaştırılarak toprağın biyolojik aktivitesi üzerine gözlemler yapıldı.

Ancak deneyin verdiği mesaj yalnızca “Toprağınız sağlıklı mı?” sorusuyla sınırlı değil. Amaç, toprağın korunmasının tarımın geleceği ve çevre açısından neden önemli olduğunu göstermek.

Üstelik iç çamaşırının kendisi de ayrı bir mesaj taşıyor. Pamuklu bölüm parçalanırken sentetik lifler aynı şekilde yok olmayabiliyor. Böylece deney, toprağın görünmeyen yaşamından tekstillerin doğada bıraktığı atıklara kadar uzanan daha büyük bir çevre sorununa dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın