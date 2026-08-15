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Metal Dedektörüyle 3 Bin Yıllık Hazine: Birkaç Santim Kazınca 19 Milyonluk Altın Çıktı

Metal Dedektörüyle 3 Bin Yıllık Hazine: Birkaç Santim Kazınca 19 Milyonluk Altın Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 10:55
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İngiltere'de hafta sonu hobisi olarak metal dedektörüyle arazide dolaşan iki amatör defineci, servet kazandı! Cihazdan gelen tiz bir sinyal ile tam 19 milyon lira (yaklaşık 400 bin dolar) değerinde 3 bin yıllık bir hazine buldular. Üstelik bu servet, ayaklarının sadece birkaç santimetre altındaydı. 

İşte detaylar. 

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Cihazdan Gelen O Tiz Sinyal

Cihazdan Gelen O Tiz Sinyal

İngiltere'nin İskoçya sınırına yakın Carlisle kenti kırsalında yaşayan Andy ve Alan adlı iki arkadaş, ellerinde metal dedektörleriyle arazide sıradan bir tarama yapıyordu. Aslında bölgedeki bir altyapı projesini protesto etmek için düzenlenen bir etkinliğe katılmışlardı. Ancak dedektörden gelen sinyal, her şeyi değiştirdi.

Toprağı sadece birkaç santimetre kazdıklarında, çamurun içinde parlayan sarı bir cisimle karşılaştılar. Kazdıkça yenisi, sonra bir yenisi daha çıktı! Buldukları şey, M.Ö. 1100 yılına, yani Tunç Çağı'na ait som altından yapılmış üç adet antik bilezikti (tork).

"Üçünü Bir Arada Bulmak İmkansız Gibi"

"Üçünü Bir Arada Bulmak İmkansız Gibi"

Andy ve Alan'ın keşfini bu kadar özel yapan şey sadece altının maddi değeri değil. Toplam ağırlığı 517 gram (yarım kilonun üzerinde) olan bu nadide eserler o kadar iyi korunmuştu ki sanki dün toprağa gömülmüş gibiydiler.

Uzmanlar, bu tarz antik takıların günümüze genellikle kırık dökük parçalar halinde ulaştığını belirtiyor. Tek bir torku bütün halinde bulmak bile büyük bir olayken, üç tanesini aynı çukurda kusursuz halde bulmak kelimenin tam anlamıyla milyonda bir ihtimal! 

Sırf bu tarihi nadirlikleri yüzünden, eserlerin piyasa değerinin 19 milyon liranın (400.000 dolar) çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Peki Andy ve Alan'ın Hazinesine Ne Olacak?

İki arkadaş buldukları hazineyi alıp kuyumcuya koşmadı. İngiliz yasalarına göre, topraktan çıkan bu tarz tarihi eserlerin durumu sıkı kurallara bağlı. Eserler şu an dünyanın en büyük müzelerinden biri olan British Museum'a teslim edildi.

Uzmanlar altınları mikroskop altına aldı. Yapılacak resmi incelemelerin ardından eserlerin 'hazine' statüsüne alınıp alınmayacağına karar verilecek. Eğer onaylanırlarsa, bu iki şanslı arkadaş muhtemelen müze tarafından ödüllendirilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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