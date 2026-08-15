Metal Dedektörüyle 3 Bin Yıllık Hazine: Birkaç Santim Kazınca 19 Milyonluk Altın Çıktı
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İngiltere'de hafta sonu hobisi olarak metal dedektörüyle arazide dolaşan iki amatör defineci, servet kazandı! Cihazdan gelen tiz bir sinyal ile tam 19 milyon lira (yaklaşık 400 bin dolar) değerinde 3 bin yıllık bir hazine buldular. Üstelik bu servet, ayaklarının sadece birkaç santimetre altındaydı.
İşte detaylar.
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Cihazdan Gelen O Tiz Sinyal
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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