Metal Dedektörüyle 3 Bin Yıllık Hazine: Birkaç Santim Kazınca 19 Milyonluk Altın Çıktı

Andy ve Alan'ın keşfini bu kadar özel yapan şey sadece altının maddi değeri değil. Toplam ağırlığı 517 gram (yarım kilonun üzerinde) olan bu nadide eserler o kadar iyi korunmuştu ki sanki dün toprağa gömülmüş gibiydiler.

Uzmanlar, bu tarz antik takıların günümüze genellikle kırık dökük parçalar halinde ulaştığını belirtiyor. Tek bir torku bütün halinde bulmak bile büyük bir olayken, üç tanesini aynı çukurda kusursuz halde bulmak kelimenin tam anlamıyla milyonda bir ihtimal!

Sırf bu tarihi nadirlikleri yüzünden, eserlerin piyasa değerinin 19 milyon liranın (400.000 dolar) çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Peki Andy ve Alan'ın Hazinesine Ne Olacak?

İki arkadaş buldukları hazineyi alıp kuyumcuya koşmadı. İngiliz yasalarına göre, topraktan çıkan bu tarz tarihi eserlerin durumu sıkı kurallara bağlı. Eserler şu an dünyanın en büyük müzelerinden biri olan British Museum'a teslim edildi.

Uzmanlar altınları mikroskop altına aldı. Yapılacak resmi incelemelerin ardından eserlerin 'hazine' statüsüne alınıp alınmayacağına karar verilecek. Eğer onaylanırlarsa, bu iki şanslı arkadaş muhtemelen müze tarafından ödüllendirilecek.