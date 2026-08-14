90 Derecelik Suyla Domates Yetiştirecekler: Türkiye’de Bir İlk

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 10 dönümlük bir sera kurulması planlanıyor. Serada ilk olarak salkım domates üretilecek. İlerleyen süreçte çilek ve kapya biber gibi farklı ürünlerin de yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sistemin dikkat çeken tarafı ise seranın ısıtılması için santralin mevcut sıcaklığından yararlanılması. Böylece özellikle kış aylarında seracılığın en önemli giderlerinden biri olan ısıtma maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

Projenin Koordinasyonunu Üniversite Üstlendi

Çalışmanın koordinasyonunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yürütüyor. Projenin koordinatörlüğünü ise üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük üstleniyor.

Yörük'ün verdiği bilgilere göre santralin mevcut kapasitesi, kurulacak ilk seranın çok üzerinde bir üretim potansiyeline sahip.