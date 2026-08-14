90 Derecelik Suyla Domates Yetiştirecekler: Türkiye’de Bir İlk
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Manisa’nın Soma ilçesinde dikkat çeken bir tarım projesi hayata geçiriliyor. Termik santralden açığa çıkan yaklaşık 90 derecelik sıcak su, bu kez enerji üretiminin dışında kullanılacak. Kurulacak serada topraksız tarımla domates yetiştirilecek. Proje, Türkiye'de ilke imza atacak!
İşte detaylar.
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10 Dönümlük Serada İlk Domatesler Yetiştirilecek
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Türkiye'de İlk: 800 Dönümlük Sera Potansiyeli Var
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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