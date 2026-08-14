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Yaşam
90 Derecelik Suyla Domates Yetiştirecekler: Türkiye’de Bir İlk

90 Derecelik Suyla Domates Yetiştirecekler: Türkiye’de Bir İlk

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 09:49
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Manisa’nın Soma ilçesinde dikkat çeken bir tarım projesi hayata geçiriliyor. Termik santralden açığa çıkan yaklaşık 90 derecelik sıcak su, bu kez enerji üretiminin dışında kullanılacak. Kurulacak serada topraksız tarımla domates yetiştirilecek.  Proje, Türkiye'de ilke imza atacak! 

İşte detaylar. 

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10 Dönümlük Serada İlk Domatesler Yetiştirilecek

10 Dönümlük Serada İlk Domatesler Yetiştirilecek

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 10 dönümlük bir sera kurulması planlanıyor. Serada ilk olarak salkım domates üretilecek. İlerleyen süreçte çilek ve kapya biber gibi farklı ürünlerin de yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sistemin dikkat çeken tarafı ise seranın ısıtılması için santralin mevcut sıcaklığından yararlanılması. Böylece özellikle kış aylarında seracılığın en önemli giderlerinden biri olan ısıtma maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

Projenin Koordinasyonunu Üniversite Üstlendi

Çalışmanın koordinasyonunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yürütüyor. Projenin koordinatörlüğünü ise üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük üstleniyor.

Yörük'ün verdiği bilgilere göre santralin mevcut kapasitesi, kurulacak ilk seranın çok üzerinde bir üretim potansiyeline sahip.

Türkiye'de İlk: 800 Dönümlük Sera Potansiyeli Var

Türkiye'de İlk: 800 Dönümlük Sera Potansiyeli Var

Santralin sıcak su kapasitesinin yaklaşık 500 ila 800 dönümlük sera alanının enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle 10 dönümlük ilk etap, daha büyük bir projenin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Uygulamanın başarılı olması halinde sera alanının genişletilmesi ve sistemin farklı termik santrallerde de uygulanması planlanıyor.

Atık Isı Tarımsal Üretime Dönüşecek

Projenin temel hedefi, enerji üretimi sırasında ortaya çıkan sıcaklığı yeniden değerlendirmek. Sera ısıtmasında bu kaynağın kullanılmasıyla enerji tüketiminin azaltılması ve üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Soma'da başlayacak uygulamanın başarılı olması halinde, benzer termik santrallerin bulunduğu bölgelerde de sıcaklığın tarımsal üretimde kullanılmasının önü açılabilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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