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ŞOK'a Hoparlör Özellikli Çelik Termos Geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoparlör Özellikli Çelik Termos Geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2026 - 10:11 Son Güncelleme: 14.08.2026 - 13:38
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ŞOK 15 - 18 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

15 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 18 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Alpina Siyah Cam Ankastre Set 8.799 TL

Alpina Siyah Cam Ankastre Set 8.799 TL

  • Alpina Beyaz Cam Ankastre Set 8.999 TL

  • Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.250 TL

  • Braun Multiquick 5 Vario El Blender MQ5251WHBL 1.799 TL

  • ALLMUC Hoparlör Özellikli Çelik Termos 999 TL

  • Hascevher Çelik Cezve Seti 650 TL

  • Sulu Kum Saati 325 TL

  • Simply Duracell AA Kalem Pil 6'lı 208 TL

  • Simply Duracell AAA İnce Kalem Pil 6'lı 208 TL

  • Simply Duracell 2032 Lityum Düğme Pil 3V 3'lü 159 TL

En çok tercih edilen indirimli beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 4 Parça 299 TL

Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 4 Parça 299 TL

  • Streç Kapak Seti 6'lı 150 TL

  • Figürlü Seramik Kupa 299 TL

  • Fiyonk Figürlü Seramik Kupa 275 TL

  • Best You Mottolu Seramik Kupa 275 TL

  • Gold Kulplu Seramik Kupa 199 TL

  • Gold Yıldız Kulplu Kupa 250 TL

  • Rakle Desenli Ayaklı Tatlı/Dondurma Kasesi 3'lü 299 TL

  • Rakle Desenli Cam Bardak 75 TL

  • Motto Cam Kupa 100 TL

  • Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 225 TL

  • Desenli Su Bardağı 3'lü 199 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 7 Parça 599 TL

  • Altın Rimli Cam Kase Seti 6'lı 350 TL

  • Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 250 TL

  • LAV Cam Kase 199 TL

  • LAV Renkli Su Bardağı 3'lü 175 TL

  • Bouquet Kase 4'lü 299 TL

  • City Sürahi 199 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Bebek Havlusu 4x70 Adet 99 TL

  • Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 1+1 119 TL

  • Sensodyne Sağlıklı Beyazlık Diş Macunu 75 ml 110 TL

  • Domestos Yoğun Çamaşır Suyu Ferah Güç 693 ml 65 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml 159 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran webOS Smart QNED TV 71.999 TL

  • LG 55QNED86T6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran webOS Smart QNED TV 39.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 47.999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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