Ünlü Doktor ile Aşk Yaşıyor: Yasemin Ergene’nin 10 Aydır Sakladığı Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı
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Yasemin Ergene’nin boşanmasının ardından adı ünlü estetik doktoru Karaca Başaran ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncunun, hakkında çıkan iddiaları yalanlamasına rağmen yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı iddia edildi.
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2025 yılında 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanan oyuncu Yasemin Ergene'nin uzun süredir sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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