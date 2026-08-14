article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Doktor ile Aşk Yaşıyor: Yasemin Ergene’nin 10 Aydır Sakladığı Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Ünlü Doktor ile Aşk Yaşıyor: Yasemin Ergene’nin 10 Aydır Sakladığı Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 10:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yasemin Ergene’nin boşanmasının ardından adı ünlü estetik doktoru Karaca Başaran ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncunun, hakkında çıkan iddiaları yalanlamasına rağmen yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı iddia edildi.

KAYNAK: Bülent Cankurt / SABAH

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yılında 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanan oyuncu Yasemin Ergene'nin uzun süredir sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

2025 yılında 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanan oyuncu Yasemin Ergene'nin uzun süredir sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Oyuncu Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan 4 Eylül 2025’te tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından özel hayatıyla gündeme gelen Ergene’nin adı, yaklaşık bir ay sonra estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk iddiasına karıştı. Ergene o dönemde iddiaları yalanlasa da çiftin yakın çevresinden ilişkiyi doğrulayan açıklamalar geldi.

Yasemin Ergene ile Karaca Başaran’ın ilişkilerini magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ettiği öğrenildi. İkili, birlikte görüntü vermemeye özen gösterirken, yakın çevreleri ise yaşanan birlikteliği doğruladı.

Bülent Cankurt’un haberine göre Ergene, geçtiğimiz ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa bir tatil yaptı. Çiftin tatilini gözlerden uzak geçirdiği ve ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini 4 Eylül 2025’te sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından yaklaşık bir ay sonra Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen oyuncu, o dönem bu iddiaları kabul etmemişti. Ancak aradan geçen süreçte ikilinin yakınlığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın