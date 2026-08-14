Ünlü Doktor ile Aşk Yaşıyor: Yasemin Ergene’nin 10 Aydır Sakladığı Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Oyuncu Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan 4 Eylül 2025’te tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından özel hayatıyla gündeme gelen Ergene’nin adı, yaklaşık bir ay sonra estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk iddiasına karıştı. Ergene o dönemde iddiaları yalanlasa da çiftin yakın çevresinden ilişkiyi doğrulayan açıklamalar geldi.

Yasemin Ergene ile Karaca Başaran’ın ilişkilerini magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ettiği öğrenildi. İkili, birlikte görüntü vermemeye özen gösterirken, yakın çevreleri ise yaşanan birlikteliği doğruladı.

Bülent Cankurt’un haberine göre Ergene, geçtiğimiz ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa bir tatil yaptı. Çiftin tatilini gözlerden uzak geçirdiği ve ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini 4 Eylül 2025’te sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından yaklaşık bir ay sonra Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen oyuncu, o dönem bu iddiaları kabul etmemişti. Ancak aradan geçen süreçte ikilinin yakınlığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.