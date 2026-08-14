Kelime Kökeni Bulmaca Oyunu: Etimoloji Bilgini Test Et!

Kelime Bilgine Güveniyor musun? 📚🔍

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin nereden geldiğini hiç merak ettin mi? Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve daha nicesi... Dilimizin zengin köken haritasında keyifli bir yolculuk seni bekliyor! Karşına çıkacak 20 kelimenin kökenini tahmin et, etimoloji bilgini test et ve kelimelerin gizemli tarihini keşfet.

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