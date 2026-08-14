Kelime Kökeni Bulmaca Oyunu: Etimoloji Bilgini Test Et!
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Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin nereden geldiğini hiç merak ettin mi? Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve daha nicesi... Dilimizin zengin köken haritasında keyifli bir yolculuk seni bekliyor! Karşına çıkacak 20 kelimenin kökenini tahmin et, etimoloji bilgini test et ve kelimelerin gizemli tarihini keşfet.
Her doğru tahminde puanları topla, kelime dağarcığını zenginleştir ve gerçek bir Dil Avcısı olduğunu kanıtla.
Kelimelerin izini sürmeye hazırsan, ilk tahminini yap! 🚀 Kelime maratonu başlıyor!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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