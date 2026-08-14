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BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2026 - 10:55
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21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL

  • Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt 99 TL

  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt 79 TL

  • Kase Seti 3'lü 2,5 Lt 1,2 Lt 0,60 Lt 99 TL

  • Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL

  • Dönen Makyaj Organizeri 179 TL

  • Okyanus Home Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizer 119 TL

  • Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 410 710 1100 ml 59 TL

  • Renkli Badya 4,5 Lt 29 TL

  • Desenli Badya 6 Lt 45 TL

  • Kaşık Çatallı Salata Seti 3000 ml 79 TL

  • Katlanır Saplı Ayaklı Süzgeç 2'li 119 TL

  • Desenli Pipetli Bardak 600 ml 39 TL

  • Hobby Life Organizer Kutu 3 Bölmeli 79 TL

  • Benante Paslanmaz Çelik Pipet 4'lü 89 TL

  • ROOC Mutfak Makası 49 TL

  • Tek Fiyat Ürün Çeşitleri 59 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 26x26x28 cm 119 TL

  • Süngerli Cam Silecek 45 TL

  • Pantolon Askısı 35 TL

  • Kapı Arkası Askılık 169 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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