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35 Adayı Geride Bıraktı: Türk Asıllı Aslıhan Moralı Miss Universe Canada 2026 Güzeli Seçildi!

35 Adayı Geride Bıraktı: Türk Asıllı Aslıhan Moralı Miss Universe Canada 2026 Güzeli Seçildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 14:18
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Güzellik yarışmalarından bu kez Türkiye'yi de gururlandıran bir başarı haberi geldi! Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle Kanada'ya göç eden 28 yaşındaki Aslıhan Moralı, Miss Universe Canada 2026 sahnesinde 35 adayı geride bırakarak tacın sahibi oldu. Üstelik Moralı'nın bu başarısının arkasında Kanada'daki zorlu ilk yıllarından sağlık sektöründeki kariyerine ve daha önce katıldığı güzellik yarışmalarına uzanan dikkat çekici bir hikaye var. Miss Universe Canada'ya 2023 yılında da katılan ve ilk 10'a kadar yükselen Moralı, üç yıl sonra geri döndüğü yarışmayı bu kez birincilikle tamamladı. Şimdi ise önünde çok daha büyük bir hedef var: Aslıhan Moralı, Miss Universe 2026 sahnesinde Kanada'yı temsil edecek!

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Güzellik yarışmalarından bu kez göğsümüzü kabartan bir haber geldi!

Güzellik yarışmalarından bu kez göğsümüzü kabartan bir haber geldi!

Türkiye doğumlu Aslıhan Moralı, 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen Miss Universe Canada 2026 finalinde 35 yarışmacıyı geride bırakarak tacın sahibi oldu.

28 yaşındaki Moralı'nın hikayesi ise yalnızca güzellik yarışmalarındaki başarısıyla sınırlı değil.

Türkiye'de, Edremit'te dünyaya gelen Aslıhan Moralı, çocukluğunun ilk yıllarını Edremit ve Antalya'da geçirdi. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden Moralı'nın yeni ülkesindeki ilk yılları pek de kolay geçmedi. Ontario'ya yerleşen aile, maddi zorluklarla mücadele ederken bir dönem gıda bankalarından destek almak zorunda kaldı.

Annesi tarafından büyütülen Moralı da genç yaşlarından itibaren çalışmaya başladı. Perakendeden tekstil temizleme sektörüne kadar farklı işlerde çalışan Moralı, bir yandan da eğitim hayatına devam etti.

Mohawk College'da sağlık yönetimi alanında eğitim alan Aslıhan Moralı, mezuniyetinin ardından McMaster Çocuk Hastanesi'nde yaklaşık altı yıl boyunca görev yaptı.

6 yaşında Türkiye'den ayrılan Aslıhan Moralı'nın yıllar sonra Kanada'yı dünya çapında temsil edecek isim olarak seçilmesi dikkat çekti.

Üstelik Aslıhan Moralı'nın Miss Universe Canada tacına uzanan yolculuğu ilk denemesinde başlamadı!

Aslıhan Moralı için güzellik yarışmaları dünyası hiç de yabancı değil. Hatta 2026'da gelen büyük zaferin arkasında birkaç yıla yayılan oldukça istikrarlı bir mücadele var.

Moralı, 2023 yılında Miss Universe Canada'ya katılmış ve ilk 10'a kadar yükselmeyi başarmıştı. O yıl tacı alamasa da yarışma dünyasından vazgeçmedi.

Daha sonra Miss Supranational Canada unvanını elde ederek Kanada'yı uluslararası arenada temsil etti. Uluslararası yarışmada bu kez ana tacı kazanamasa da kişiliği ve diğer yarışmacılarla kurduğu iletişimle öne çıkarak Miss Congeniality ödülünün sahibi oldu.

Ve takvimler 2026'yı gösterdiğinde Miss Universe Canada sahnesine bir kez daha çıktı.

2-8 Ağustos tarihleri arasında Windsor, Ontario'daki Chrysler Theatre'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanada'nın farklı bölgelerinden toplam 35 finalist yarıştı. Yarışmacılar mayo, gece elbisesi ve mülakat gibi farklı etaplarda jüri karşısına çıktı.

Finale kadar ilerleyen Aslıhan Moralı, bu kez başladığı işi tacı alarak tamamladı.

8 Ağustos gecesi Miss Universe Canada 2026 seçilen Moralı, 35 aday arasından birinci olarak Kanada'nın yeni güzellik kraliçesi oldu.

Aslıhan Moralı'nın önündeyse şimdi çok daha büyük bir sahne var. Türk-Kanadalı güzel, Kasım 2026'da Porto Riko'da düzenlenecek 75. Miss Universe yarışmasında Kanada'yı temsil edecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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