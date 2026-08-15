35 Adayı Geride Bıraktı: Türk Asıllı Aslıhan Moralı Miss Universe Canada 2026 Güzeli Seçildi!
Güzellik yarışmalarından bu kez Türkiye'yi de gururlandıran bir başarı haberi geldi! Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle Kanada'ya göç eden 28 yaşındaki Aslıhan Moralı, Miss Universe Canada 2026 sahnesinde 35 adayı geride bırakarak tacın sahibi oldu. Üstelik Moralı'nın bu başarısının arkasında Kanada'daki zorlu ilk yıllarından sağlık sektöründeki kariyerine ve daha önce katıldığı güzellik yarışmalarına uzanan dikkat çekici bir hikaye var. Miss Universe Canada'ya 2023 yılında da katılan ve ilk 10'a kadar yükselen Moralı, üç yıl sonra geri döndüğü yarışmayı bu kez birincilikle tamamladı. Şimdi ise önünde çok daha büyük bir hedef var: Aslıhan Moralı, Miss Universe 2026 sahnesinde Kanada'yı temsil edecek!
Güzellik yarışmalarından bu kez göğsümüzü kabartan bir haber geldi!
Üstelik Aslıhan Moralı'nın Miss Universe Canada tacına uzanan yolculuğu ilk denemesinde başlamadı!
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