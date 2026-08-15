35 Adayı Geride Bıraktı: Türk Asıllı Aslıhan Moralı Miss Universe Canada 2026 Güzeli Seçildi!

Aslıhan Moralı için güzellik yarışmaları dünyası hiç de yabancı değil. Hatta 2026'da gelen büyük zaferin arkasında birkaç yıla yayılan oldukça istikrarlı bir mücadele var.

Moralı, 2023 yılında Miss Universe Canada'ya katılmış ve ilk 10'a kadar yükselmeyi başarmıştı. O yıl tacı alamasa da yarışma dünyasından vazgeçmedi.

Daha sonra Miss Supranational Canada unvanını elde ederek Kanada'yı uluslararası arenada temsil etti. Uluslararası yarışmada bu kez ana tacı kazanamasa da kişiliği ve diğer yarışmacılarla kurduğu iletişimle öne çıkarak Miss Congeniality ödülünün sahibi oldu.

Ve takvimler 2026'yı gösterdiğinde Miss Universe Canada sahnesine bir kez daha çıktı.

2-8 Ağustos tarihleri arasında Windsor, Ontario'daki Chrysler Theatre'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanada'nın farklı bölgelerinden toplam 35 finalist yarıştı. Yarışmacılar mayo, gece elbisesi ve mülakat gibi farklı etaplarda jüri karşısına çıktı.

Finale kadar ilerleyen Aslıhan Moralı, bu kez başladığı işi tacı alarak tamamladı.

8 Ağustos gecesi Miss Universe Canada 2026 seçilen Moralı, 35 aday arasından birinci olarak Kanada'nın yeni güzellik kraliçesi oldu.

Aslıhan Moralı'nın önündeyse şimdi çok daha büyük bir sahne var. Türk-Kanadalı güzel, Kasım 2026'da Porto Riko'da düzenlenecek 75. Miss Universe yarışmasında Kanada'yı temsil edecek.