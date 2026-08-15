Modunu Yükseltecek Bir Etkinlik Öneriyoruz!

Senin modunu yükseltmenin yolu şık bir ortam, büyüleyici ışıklar ve kaliteli elektronik müzikten geçiyor. Bu etkinliklerdeki o hipnotik ritimlerle gecenin akışında kaybolabilir ve doyasıya dans edebilirsin!

Bob Moses 15 Ağustos'ta The Roof at The Ritz-Carlton İstanbul’da seni bekliyor.

Garou 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda!

3 Ekim'de ise bambaşka bir şey var: Klasik baleyi elektronik müzikle birleştiren Technoballet 3 Ekim'de Zorlu PSM'de!