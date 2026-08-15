Modunu Yükseltecek Bir Etkinlik Öneriyoruz!
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Bu sefer modunu yükseltecek, keyfini yerine getirecek o etkinliği söylüyoruz. Yapman gereken tek şey sorulara içinden geldiği gibi yanıt vermek. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Güne başlarken kulaklığında ilk çalan şarkı bunlardan hangisi olur?
2. Harika bir akşam planında senin için en vazgeçilmez detay nedir?
3. Modun düştüğünde seni hızla kendine getiren o terapi yöntemin bunlardan hangisi?
4. Konser kombinini seçebilir misin?
5. Arkadaşlarından gelen hangi teklif seni anında yataktan kaldırır?
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6. Hafta sonu kaçamağı için nerede olmak istersin?
7. Bir şarkıda seni en çok ne etkiler?
8. Şu anki ruh haline en uygun mottuyu seçer misin?
Efsanevi Bir Gece için Önerilerimiz: Sertab Erener & MIX Festival & Anadolu Ateşi
Zıplamaya ve Eğlenceye Hazırsan: Adamlar & Black Label Society & Haggard
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Gece Ritimle Başlıyor: Picnic & Gathering Afterglow: Bob Moses & GAROU & Techoballet
Ruhunu Dinlendirecek Bir Akşam: Bülent Ortaçgil & Black Coffee &
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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