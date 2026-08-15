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Modunu Yükseltecek Bir Etkinlik Öneriyoruz!

etiket Modunu Yükseltecek Bir Etkinlik Öneriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 14:01
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Bu sefer modunu yükseltecek, keyfini yerine getirecek o etkinliği söylüyoruz. Yapman gereken tek şey sorulara içinden geldiği gibi yanıt vermek. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Güne başlarken kulaklığında ilk çalan şarkı bunlardan hangisi olur?

2. Harika bir akşam planında senin için en vazgeçilmez detay nedir?

3. Modun düştüğünde seni hızla kendine getiren o terapi yöntemin bunlardan hangisi?

4. Konser kombinini seçebilir misin?

5. Arkadaşlarından gelen hangi teklif seni anında yataktan kaldırır?

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6. Hafta sonu kaçamağı için nerede olmak istersin?

7. Bir şarkıda seni en çok ne etkiler?

8. Şu anki ruh haline en uygun mottuyu seçer misin?

Efsanevi Bir Gece için Önerilerimiz: Sertab Erener & MIX Festival & Anadolu Ateşi

Senin modunu yükseltecek şey kesinlikle yüksek bir enerji, zamansız hitler ve binlerce kişiyle tek ses olmak! Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılara avazın çıktığı kadar eşlik etmek, çok eğlenmek istiyorsan sana 3 farklı etkinlik önerimiz var:

4 Eylül'de Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkacak!

Anadolu Ateşi ise 22 Ağustos'ta Çeşme'de, 4 Ekim'de Ankara'da, 11 Ekim'de ise İzmir'de!

10.yılını kutlayan MIX Festival ise 6 Kasım'da Zorlu PSM'de seni bekliyor!

Zıplamaya ve Eğlenceye Hazırsan: Adamlar & Black Label Society & Haggard

Sen resmen haftanın tüm stresini atmak, biraz kafa boşaltmak ve doyasıya eğlenmek istiyorsun! İhtiyacın olan o yüksek tempo içinse birbirinden güzel önerilerimiz var. Tüm enerjini atabileceğin etkinlikler şöyle:

31 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Adamlar konseri var!

Haggard ise 9 Ekim'de Ankara'da, 10 Ekim'de İzmirde, 11 Ekim'de ise İstanbul'da!

Daha ileri tarihe bilet almak istersen Black Label Society Türkiye'ye geliyor! 17 Nisan'da Volkswagen Arena'da seni bekliyor.

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Gece Ritimle Başlıyor: Picnic & Gathering Afterglow: Bob Moses & GAROU & Techoballet

Senin modunu yükseltmenin yolu şık bir ortam, büyüleyici ışıklar ve kaliteli elektronik müzikten geçiyor. Bu etkinliklerdeki o hipnotik ritimlerle gecenin akışında kaybolabilir ve doyasıya dans edebilirsin!

Bob Moses 15 Ağustos'ta The Roof at The Ritz-Carlton İstanbul’da seni bekliyor.

Garou 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda!

3 Ekim'de ise bambaşka bir şey var: Klasik baleyi elektronik müzikle birleştiren Technoballet 3 Ekim'de Zorlu PSM'de!

Ruhunu Dinlendirecek Bir Akşam: Bülent Ortaçgil & Black Coffee &

Şu sıralar ihtiyacın olan şey gürültü değil... Nitelikli müzik, derin sözler ve huzurlu bir açık hava atmosferi. Bu yüzden bu etkinliklerin her biri sana ve ruhuna çok iyi gelecek. Çünkü ruhunun biraz o usta işi müzisyenliğe, şiirsel anlatıma, dinginliğe ihtiyacı var!

18 Eylül'de Bülent Ortaçgil Maximum Uniq’te seni bekliyor.

25 Eylül'de ise Ataköy Marina'da Black Coffee var!

The Bodyguard Müzikali ise 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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