Ünlü Haber Spikerinin Eşinin Ölümü Şüpheli Bulundu, Soruşturma Başlatıldı!
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İzmir'de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kliniğinde yaşamını yitiren Gültekin'in ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Gültekin'in haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olduğu ve Aralık 2025'te şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Erhan Çelik'in kabul etmediği iddialar nedeniyle hakkında hapis cezası talep edildiği öğrenilirken, Gültekin'in kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
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İzmir'de kendi kliniğinde mesleğini sürdüren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 48 yaşında hayatını kaybetti.
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Özlem Gültekin'in kliniğinde beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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