Ünlü Haber Spikerinin Eşinin Ölümü Şüpheli Bulundu, Soruşturma Başlatıldı!

Bir çocuk annesi olan Gültekin'in kliniğinde yaşamını yitirmesi üzerine olay adli makamlara bildirildi. Genç yaşta ve beklenmedik şekilde gerçekleşen ölümün ardından Gültekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Özlem Gültekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ancak Gültekin'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gültekin'in ölümünden önce yaşananların ve olayın tüm ayrıntılarının incelendiği belirtilirken kesin ölüm nedeninin otopsi ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Gültekin'in ölümünün ardından dikkatlerin çevrildiği bir diğer konu ise haber spikeri Erhan Çelik'le devam eden boşanma ve hukuki süreç oldu.

Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de evlenmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Ancak çiftin evliliği ilerleyen yıllarda ciddi iddiaların yer aldığı bir hukuki sürece taşındı.

Gültekin, Aralık 2025'te eşi Erhan Çelik hakkında savcılığa başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürmüş ve boşanma davası açmıştı.

Gültekin'in başvurusunda yer alan iddialar oldukça ağırdı. Özlem Gültekin, Erhan Çelik'in saçını çektiğini, başını otomobilin camına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Gültekin'in şikayetinin ardından yürütülen soruşturma sonucunda savcılık tarafından Erhan Çelik hakkında 'kadına karşı tehdit' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlamaları kapsamında 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Erhan Çelik ise kendisine yöneltilen şiddet iddialarını kabul etmemişti.

Özlem Gültekin hayatını kaybettiğinde çift arasındaki boşanma sürecinin devam ettiği belirtilirken geçmişte yapılan bu suç duyurusu ve taraflar arasındaki hukuki süreç de ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.