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Ünlü Haber Spikerinin Eşinin Ölümü Şüpheli Bulundu, Soruşturma Başlatıldı!

Ünlü Haber Spikerinin Eşinin Ölümü Şüpheli Bulundu, Soruşturma Başlatıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 13:09
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İzmir'de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kliniğinde yaşamını yitiren Gültekin'in ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Gültekin'in haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olduğu ve Aralık 2025'te şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Erhan Çelik'in kabul etmediği iddialar nedeniyle hakkında hapis cezası talep edildiği öğrenilirken, Gültekin'in kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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İzmir'de kendi kliniğinde mesleğini sürdüren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 48 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir'de kendi kliniğinde mesleğini sürdüren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi olan Gültekin'in kliniğinde yaşamını yitirmesi üzerine olay adli makamlara bildirildi. Genç yaşta ve beklenmedik şekilde gerçekleşen ölümün ardından Gültekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Özlem Gültekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ancak Gültekin'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gültekin'in ölümünden önce yaşananların ve olayın tüm ayrıntılarının incelendiği belirtilirken kesin ölüm nedeninin otopsi ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Gültekin'in ölümünün ardından dikkatlerin çevrildiği bir diğer konu ise haber spikeri Erhan Çelik'le devam eden boşanma ve hukuki süreç oldu.

Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de evlenmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Ancak çiftin evliliği ilerleyen yıllarda ciddi iddiaların yer aldığı bir hukuki sürece taşındı.

Gültekin, Aralık 2025'te eşi Erhan Çelik hakkında savcılığa başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürmüş ve boşanma davası açmıştı.

Gültekin'in başvurusunda yer alan iddialar oldukça ağırdı. Özlem Gültekin, Erhan Çelik'in saçını çektiğini, başını otomobilin camına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Gültekin'in şikayetinin ardından yürütülen soruşturma sonucunda savcılık tarafından Erhan Çelik hakkında 'kadına karşı tehdit' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlamaları kapsamında 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Erhan Çelik ise kendisine yöneltilen şiddet iddialarını kabul etmemişti.

Özlem Gültekin hayatını kaybettiğinde çift arasındaki boşanma sürecinin devam ettiği belirtilirken geçmişte yapılan bu suç duyurusu ve taraflar arasındaki hukuki süreç de ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

Özlem Gültekin'in kliniğinde beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özlem Gültekin'in kliniğinde beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

48 yaşındaki Gültekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapıldı. Soruşturma kapsamında olayın bütün yönleriyle incelendiği belirtildi.

Gültekin'in ölüm nedenine ilişkin en net yanıtı Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kesin otopsi raporu verecek.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın da otopsi bulguları ve diğer adli incelemeler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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