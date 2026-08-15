Cuma Akşamı Zirve Değişmedi: 14 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!
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14 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korumaya devam etti. MasterChef Türkiye'yi NOW Ana Haber takip etti.
İşte 14 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları...
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14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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14 Ağustos Cuma ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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