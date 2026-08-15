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Cuma Akşamı Zirve Değişmedi: 14 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!

Cuma Akşamı Zirve Değişmedi: 14 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı!

Reyting masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 12:14
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14 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. 

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korumaya devam etti. MasterChef Türkiye'yi NOW Ana Haber takip etti.

İşte 14 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları...

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14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.

14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, son haftalarda yakaladığı yükselişi sürdürerek cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Sezona reyting açısından zayıf bir başlangıç yapan MasterChef Türkiye, ilerleyen haftalarda yükselişe geçerken 14 Ağustos akşamında 3,36 reytingle zirvedeki yerini korudu.

Günün ikinci sırasında NOW Ana Haber yer aldı. Haber bülteni 2,10 reyting elde ederken Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar, 1,88 reytingle üçüncü oldu.

14 Ağustos Cuma ABC1 reyting sonuçları:

14 Ağustos Cuma ABC1 reyting sonuçları:

1. MasterChef Türkiye – 3,36 reyting

2. Now Ana Haber – 2,10 reyting

3. Kuralsız Sokaklar – 1,88 reyting

4. Asırlık Gece – 1,51 reyting

5. Bursa Bülbülü (T.S) – 1,46 reyting

6. Şevkat Yerimdar (TKR) – 1,22 reyting

7. ATV Ana Haber – 1,06 reyting

8. MasterChef Türkiye Özet – 1,05 reyting

9. Kanal D Ana Haber – 1,05 reyting

10. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Y.S) – 1,01 reyting

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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