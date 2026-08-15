Biricik Bihter'imiz Beren Saat'ten Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı
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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın sunduğu Hitmakers programına konuk oldu. Programda Aşk-ı Memnu'nun popülerliği hakkında konuşan Beren Saat, yayınlanan tekrar bölümlerden para kazanıp kazanmadığını da açıkladı.
KAYNAK: Hitmakers/YouTube
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.
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Beren Saat'in Aşk-ı Memnu itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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