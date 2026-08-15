Biricik Bihter'imiz Beren Saat'ten Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyiciden ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin Bihter'i Beren Saat ise yıllardır ekrana gelen tekrar bölümlerinden oyuncuların para kazanıp kazanmadığına açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın sunduğu Hitmakers programına konuk olan Beren Saat, Aşk-ı Memnu'nun yıllar geçmesine rağmen devam eden popülerliği hakkında konuştu. Saat, dizinin çekildiği dönemde oyuncuların ve ekibin ücretlerini aldığını ancak sonraki yıllarda telif hakları konusunda bir gelişme yaşanmadığını anlattı. Aşk-ı Memnu'nun her yıl tekrar yayınlanmasına ve reytinglerde yeni yapımlarla yarışmasına rağmen ekipteki isimlere tekrar yayınları nedeniyle ödeme yapılmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu, kariyerindeki bazı diğer dizilerin yurt dışı satışlarından gelir elde ettiğini ancak Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınlarında aynı durumun söz konusu olmadığını ifade etti.