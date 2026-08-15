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Biricik Bihter'imiz Beren Saat'ten Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı

Biricik Bihter'imiz Beren Saat'ten Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 13:30
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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın sunduğu Hitmakers programına konuk oldu. Programda Aşk-ı Memnu'nun popülerliği hakkında konuşan Beren Saat, yayınlanan tekrar bölümlerden para kazanıp kazanmadığını da açıkladı.

KAYNAK: Hitmakers/YouTube

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyiciden ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin Bihter'i Beren Saat ise yıllardır ekrana gelen tekrar bölümlerinden oyuncuların para kazanıp kazanmadığına açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın sunduğu Hitmakers programına konuk olan Beren Saat, Aşk-ı Memnu'nun yıllar geçmesine rağmen devam eden popülerliği hakkında konuştu. Saat, dizinin çekildiği dönemde oyuncuların ve ekibin ücretlerini aldığını ancak sonraki yıllarda telif hakları konusunda bir gelişme yaşanmadığını anlattı. Aşk-ı Memnu'nun her yıl tekrar yayınlanmasına ve reytinglerde yeni yapımlarla yarışmasına rağmen ekipteki isimlere tekrar yayınları nedeniyle ödeme yapılmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu, kariyerindeki bazı diğer dizilerin yurt dışı satışlarından gelir elde ettiğini ancak Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınlarında aynı durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Beren Saat'in Aşk-ı Memnu itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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