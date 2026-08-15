Bora Duran Konserinde Kaybolan Minik Azra Sahneye Çıktı: Manifest Söyledi

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Aydın'daki Bora Duran konserinde annesini kaybedip korkuyla etrafta dolaşan minik Azra; ekibin şefkatli yaklaşımı ve ünlü sanatçının sıcacık tavrıyla kendini bir anda sahnede buldu. Minik kızın binlerce kişiye karşı büyük bir öz güvenle 'Manifest' söylemesi ise izleyenlerin kalbini eritti!
Azra'nın korkusu ise bir anda sıcacık bir anıya dönüştü!
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Bora Duran Sahnesinde Minik Azra'dan Manifest Şarkısı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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