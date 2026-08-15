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Bora Duran Konserinde Kaybolan Minik Azra Sahneye Çıktı: Manifest Söyledi

Bora Duran Konserinde Kaybolan Minik Azra Sahneye Çıktı: Manifest Söyledi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 14:12

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Aydın'daki Bora Duran konserinde annesini kaybedip korkuyla etrafta dolaşan minik Azra; ekibin şefkatli yaklaşımı ve ünlü sanatçının sıcacık tavrıyla kendini bir anda sahnede buldu. Minik kızın binlerce kişiye karşı büyük bir öz güvenle 'Manifest' söylemesi ise izleyenlerin kalbini eritti! 

Azra'nın korkusu ise bir anda sıcacık bir anıya dönüştü! 

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Bora Duran Sahnesinde Minik Azra'dan Manifest Şarkısı!

Bora Duran Sahnesinde Minik Azra'dan Manifest Şarkısı!

Görevliler Azra'yı sadece bir 'kayıp vakası' olarak görüp anonsa göndermek yerine, önce onun o minik kalbini sakinleştirmeyi seçtiler. Sahne arkasında onun hizasına inerek dertleşen, nerede kaybolduğunu sorup 'Hiç heyecan yapma, şimdi Bora abi seni anons edecek' diyerek telkinde bulunan ekip, ona bir de 'Çıkınca şarkı söylemek ister misin?' diye sorarak korkusunu unutturacak o harika fikrin tohumunu attı.

Bora Duran'ın Sahnede Yürek Isıtan Babacan Tavrı

Sahneye adım attığı an, Bora Duran’ın minik Azra'yı gördüğündeki o içten 'Ah ah küçüğüm, sen kayıp mı oldun?' deyişi ve onu hemen kucaklaması gecenin en güven veren anlarından biriydi. 

Azra ise sahneye çıkar çıkmaz annesini gördü ve koşmaya başladı. Duran, 'Biz öyle bırakır mıyız? Ne söyleyecek?' diyerek sahneyi tamamen minik misafirine bıraktı.

Ve Gecenin Yıldızı Parlıyor: 'Manifest Biliyom!'

Az önce korkuyla etrafa bakan o küçük kız gitti; yerine mikrofonu kapıp 'Manifest biliyom, her şeyi biliyom!' diyen öz güvenli bir star geldi! Bora Duran'ın gitarı ve destekleyici vokali eşliğinde, sevilen 'Hileli' şarkısını (kendi deyimiyle Manifest'i) söylemeye başlayan Azra, binlerce kişiyi kendine hayran bıraktı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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