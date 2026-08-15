Bu Altının Yapımı 4 Gün Sürüyor: Fiyatı 1 Milyon TL’yi Aşıyor

Eskişehir’de çeyrek asırdır kuyumculuk yapan Hüseyin Altay, kökleri Frigler dönemine dek uzanan tarihi 'Sivrihisar cebesi' örgüsünü gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tamamen el işçiliği ve ustalıkla şekillenen bu asırlık mirasın yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı ise 1 milyon TL'yi aşıyor.