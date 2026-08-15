Bu Altının Yapımı 4 Gün Sürüyor: Fiyatı 1 Milyon TL’yi Aşıyor
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Eskişehir’de çeyrek asırdır kuyumculuk yapan Hüseyin Altay, kökleri Frigler dönemine dek uzanan tarihi 'Sivrihisar cebesi' örgüsünü gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tamamen el işçiliği ve ustalıkla şekillenen bu asırlık mirasın yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı ise 1 milyon TL'yi aşıyor.
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Tarihi Frig medeniyetine dayanıyor.
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Yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı 1 milyon TL'yi aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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