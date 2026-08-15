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Bu Altının Yapımı 4 Gün Sürüyor: Fiyatı 1 Milyon TL’yi Aşıyor

Bu Altının Yapımı 4 Gün Sürüyor: Fiyatı 1 Milyon TL’yi Aşıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 14:12
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Eskişehir’de çeyrek asırdır kuyumculuk yapan Hüseyin Altay, kökleri Frigler dönemine dek uzanan tarihi 'Sivrihisar cebesi' örgüsünü gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tamamen el işçiliği ve ustalıkla şekillenen bu asırlık mirasın yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı ise 1 milyon TL'yi aşıyor.

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Tarihi Frig medeniyetine dayanıyor.

Tarihi Frig medeniyetine dayanıyor.

İstanbul doğumlu olan ve mesleği babasından devralan Hüseyin Altay, ortaokul eğitiminin ardından çıraklıkla başladığı kuyumculukta zamanla Sivrihisar cebesi üretimine odaklandı. Bu özel tekniğin 1500 ila 1600 yıllık köklü bir geçmişe dayandığını belirten Altay, kökenlerin antik Frig medeniyetine kadar gittiğini belirtti.  Yüzyıllar önce askerlerin korunmak amacıyla giydiği metal zırh örgülerinin zaman içerisinde estetik bir takı formuna dönüştüğünü vurgulayan usta kuyumcu, eski mezarlıklarda ve aile sandıklarında 300 yıllık özgün örneklerle karşılaştıklarını belirtti.

Yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı 1 milyon TL'yi aşıyor.

Yapımı 4 gün sürüyor, fiyatı 1 milyon TL'yi aşıyor.

Geleneksel motiflerin ağırlıklı olarak 22 ayar altın kullanılarak işlendiğini belirten Hüseyin Altay, ortalama modellerin 600 bin ile 1 milyon lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti. Yapımı 4 gün süren 'Sivrihisar cebesi'nin fiyatı zaman zaman 1 milyon lirayı aşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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