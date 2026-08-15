Kızılcık Şerbeti'nde Ağlarken Güldüğü İddia Edilmişti! Feyza Civelek O Sahneyi İlk Kez Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde ağlarken güldüğü iddia edilen Feyza Civelek, aylarca konuşulan sahnenin aslını anlattı. Oyunculuğu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Civelek, görüntünün oynadığı sahneye ait olmadığını belirterek “Aslında o kamera arkasıydı, yanlışlıkla eklemişler” dedi.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren ve yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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