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Kızılcık Şerbeti'nde Ağlarken Güldüğü İddia Edilmişti! Feyza Civelek O Sahneyi İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nde Ağlarken Güldüğü İddia Edilmişti! Feyza Civelek O Sahneyi İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 14:14
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde ağlarken güldüğü iddia edilen Feyza Civelek, aylarca konuşulan sahnenin aslını anlattı. Oyunculuğu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Civelek, görüntünün oynadığı sahneye ait olmadığını belirterek “Aslında o kamera arkasıydı, yanlışlıkla eklemişler” dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren ve yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren ve yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde ağlaması gerekirken güldüğü iddia edilen Feyza Civelek, sahnenin perde arkasını anlattı. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Pembe'nin cenaze sahnesinde Nilay'ın ağladığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Görüntülerde Feyza Civelek'in ağlarken güldüğünü düşünen izleyiciler genç oyuncunun performansını eleştirmişti. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olması nedeniyle torpil iddialarıyla da sık sık karşı karşıya kalan Feyza Civelek, kadrodan çıkarılmadan önce verdiği röportajda tartışılan sahneye açıklık getirdi.

Feyza Civelek, görüntünün aslında oynadığı ağlama sahnesine ait olmadığını ve kamera arkasından yanlışlıkla kurguya eklendiğini öne sürdü:

'Benim bir ağlama sahnem çok konuşuldu. Bunun hakkında çok yorum yapan oldu. O aslında kamera arkasında benim yakınım değilken çekilmiş bir plan. Ama onu benim yakınıma eklemişler. Aslında o kamera arkasıydı. Fakat onu yanlışlıkla eklemişler. O yüzden ortaya öyle bir sahne çıktı. Yoksa ağladığım sahnede gülmüyordum'

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Söz konusu sahneden burada bahsetmiştik:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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