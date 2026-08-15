Kızılcık Şerbeti'nde Ağlarken Güldüğü İddia Edilmişti! Feyza Civelek O Sahneyi İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde ağlaması gerekirken güldüğü iddia edilen Feyza Civelek, sahnenin perde arkasını anlattı. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Pembe'nin cenaze sahnesinde Nilay'ın ağladığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Görüntülerde Feyza Civelek'in ağlarken güldüğünü düşünen izleyiciler genç oyuncunun performansını eleştirmişti. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olması nedeniyle torpil iddialarıyla da sık sık karşı karşıya kalan Feyza Civelek, kadrodan çıkarılmadan önce verdiği röportajda tartışılan sahneye açıklık getirdi.

Feyza Civelek, görüntünün aslında oynadığı ağlama sahnesine ait olmadığını ve kamera arkasından yanlışlıkla kurguya eklendiğini öne sürdü:

'Benim bir ağlama sahnem çok konuşuldu. Bunun hakkında çok yorum yapan oldu. O aslında kamera arkasında benim yakınım değilken çekilmiş bir plan. Ama onu benim yakınıma eklemişler. Aslında o kamera arkasıydı. Fakat onu yanlışlıkla eklemişler. O yüzden ortaya öyle bir sahne çıktı. Yoksa ağladığım sahnede gülmüyordum'