Feyza Civelek'in Pembe'nin Cenazesinde Ağlamaya Çalışırken Güldüğü Anlar Dillere Düştü
Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü Pembe'nin cenazesiyle başladı. İki bölümdür dramatik sahnelerle öne çıkan Şerbo'yu izleyen seyirci gözyaşlarını tutamazken bu defa Nilay karakterinin bir sahnesiyle şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in oyunculuğu sık sık gündem olurken bu defa cenazede ağlamaya çalışırken gülmesiyle seyircinin diline düştü.
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Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümünde Pembe karakterine veda ettik.
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İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.
İşte o anlar:
Gelen tepkilerden bazıları da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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ŞU ÜLKEDE O KADAR ÇOK YETRENEKLİ GENÇLER VAR Kİ SANATIN TOZUNU YUTMAK İSTEYEN AMA ŞANS BUNUN GİBİLERİNE GİDİYOR YAZIK SANAT AYAĞA DÜŞMÜŞ.
"En çok Nilay ağlar" derken hiç ağlamayıp üstüne gülmesi beni de garipsetti.
Sokaktan birini çevirsek daha güzel rol yapar 😅