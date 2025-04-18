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Feyza Civelek'in Pembe'nin Cenazesinde Ağlamaya Çalışırken Güldüğü Anlar Dillere Düştü

Feyza Civelek'in Pembe'nin Cenazesinde Ağlamaya Çalışırken Güldüğü Anlar Dillere Düştü

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 23:51

Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü Pembe'nin cenazesiyle başladı. İki bölümdür dramatik sahnelerle öne çıkan Şerbo'yu izleyen seyirci gözyaşlarını tutamazken bu defa Nilay karakterinin bir sahnesiyle şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in oyunculuğu sık sık gündem olurken bu defa cenazede ağlamaya çalışırken gülmesiyle seyircinin diline düştü.

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Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümünde Pembe karakterine veda ettik.

Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümünde Pembe karakterine veda ettik.

Işıl tarafından doğum gününde zehirlenerek öldürülen Pembe böylece diziye veda ederken yeni bölümde yepyeni bir hikaye başlamış oldu. Nursema, Pembe'nin rolünü üstlenirken Mustafa'nın giderek delirmesi sezon finaline doğru kaosun yaklaştığının sinyallerini verdi.

İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.

İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.

Ceren Karakoç, Doğukan Güngör, Emrah Altıntoprak gibi isimler anne acısı yaşayan bir evladı nefis oyunculuklarıyla gösterip seyirciyi gözyaşlarına boğarken kadraj Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'e döndüğünde neye uğradığımızı şaşırdık. Ağlama sahnesinde güldüğü görülen Feyza Civelek'in bu performansı zaten tartışmalı olan oyunculuğunu tekrardan gündeme getirdi.

İşte o anlar:

Gelen tepkilerden bazıları da burada:

Gelen tepkilerden bazıları da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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yasin savcı

ŞU ÜLKEDE O KADAR ÇOK YETRENEKLİ GENÇLER VAR Kİ SANATIN TOZUNU YUTMAK İSTEYEN AMA ŞANS BUNUN GİBİLERİNE GİDİYOR YAZIK SANAT AYAĞA DÜŞMÜŞ.

Z.

"En çok Nilay ağlar" derken hiç ağlamayıp üstüne gülmesi beni de garipsetti.

Selim Demir

Sokaktan birini çevirsek daha güzel rol yapar 😅