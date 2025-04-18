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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 20:50

NOW ekranlarında iki sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline yalnızca birkaç bölüm kaldı. Yayınlandığı döneme damga vurup televizyon efsaneleri arasında yer alan dizinin final bölümünün çekimleri tamamlanırken Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'ndan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

Son dönemin en beğenilen işlerinden olan Kızıl Goncalar'ın final çekimleri tamamlanırken oyuncular sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yapmaya başladı. Bunlardan biri de iki sezondur Cüneyd Efendi olarak izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu oldu. Instagram hesabından Cüneyd karakterinin fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu, yazdıklarıyla takipçilerini duygulandırdı.

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'a veda paylaşımı:

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'a veda paylaşımı:

Mert Yazıcıoğlu paylaşımında 'Anlatmaya kalksam kelimeler kifayetsiz kalır. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun...' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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