Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı
NOW ekranlarında iki sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline yalnızca birkaç bölüm kaldı. Yayınlandığı döneme damga vurup televizyon efsaneleri arasında yer alan dizinin final bölümünün çekimleri tamamlanırken Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'ndan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.
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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
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İşte Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'a veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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