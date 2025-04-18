ATV'yle Geliyorlar! Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den Yeni Komedi Dizisi
atv ekranlarına bomba bir dizi geliyor. Leyla ile Mecnun'un yaratıcısı Burak Aksak ve İşler Güçler'in arkasındaki isim Selçuk Aydemir, bir araya gelerek atv için 'Aile Saadeti' dizisini hazırlıyor.
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Türk televizyonunun kendine has iki anlatıcısı, Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.
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Aile Saadeti, aile içi dinamikleri, kuşaklar arası sürtüşmeleri ve gündelik hayattaki küçük ama anlamlı kırılmaları merkeze alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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