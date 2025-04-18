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ATV'yle Geliyorlar! Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den Yeni Komedi Dizisi

ATV'yle Geliyorlar! Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den Yeni Komedi Dizisi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 19:26

atv ekranlarına bomba bir dizi geliyor. Leyla ile Mecnun'un yaratıcısı Burak Aksak ve İşler Güçler'in arkasındaki isim Selçuk Aydemir, bir araya gelerek atv için 'Aile Saadeti' dizisini hazırlıyor.

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Türk televizyonunun kendine has iki anlatıcısı, Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.

Türk televizyonunun kendine has iki anlatıcısı, Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.

Son olarak 2021 yılında Netflix'te yayınlanan 50 m2 dizisinin senarist ve yönetmenliğini üstlenen ikili, yeni dizileri Aile Saadeti ile atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği dizi, bir aile hikâyesinden çok daha fazlasını vadediyor. Hayatın içinden karakterler, gerçek çatışmalar ve ustaca dokunulmuş mizahi detaylarla bezeli senaryo, Aksak’ın kaleminden çıkıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Aydemir var; onun kamera arkasındaki enerjisi, sahnelere tempo ve duyguyu aynı anda taşıma becerisiyle biliniyor.

Aile Saadeti, aile içi dinamikleri, kuşaklar arası sürtüşmeleri ve gündelik hayattaki küçük ama anlamlı kırılmaları merkeze alacak.

Aile Saadeti, aile içi dinamikleri, kuşaklar arası sürtüşmeleri ve gündelik hayattaki küçük ama anlamlı kırılmaları merkeze alacak.

Aile Saadeti dizisinin çekim hazırlıkları için gün sayılırken kadrosu şimdiden merak konusu oldu. 

Bakalım Aile Saadeti dizisinin kadrosunda hangi isimler rol alacak? Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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