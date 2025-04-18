Fenomen Set Çalışanı, Şakir Paşa Ailesi Setinde Çıkan Yangına İsyan Etti
Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan ikinci yangın, bir set çalışanının vefatıyla sonuçlandı. Yangın, çıktığı odayla sınırlı kalsa da prodüksiyon amiri Serkan Sükyen geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu yangın ve dizi setlerindeki ihmaller hakkında isyan etti.
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.
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Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu olaya sessiz kalamadı.
İşte Yener Yalçın'ın o sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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