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Fenomen Set Çalışanı, Şakir Paşa Ailesi Setinde Çıkan Yangına İsyan Etti

Fenomen Set Çalışanı, Şakir Paşa Ailesi Setinde Çıkan Yangına İsyan Etti

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 17:39 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 17:45

Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan ikinci yangın, bir set çalışanının vefatıyla sonuçlandı. Yangın, çıktığı odayla sınırlı kalsa da prodüksiyon amiri Serkan Sükyen geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu yangın ve dizi setlerindeki ihmaller hakkında isyan etti.

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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.

İlk yangında tüm set küle dönmüş ve haftalar süren çalışmalar sonrasında çekimlerin yapıldığı köşk yeniden inşa edilmişti. 

Sette çıkan büyük yangının üzerinden henüz aylar geçmişken Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği köşkte bir yangın daha meydana geldi. Köşkün kullanılmayan bir odasında çıkan yangın o kısımla sınırlı kalsa da yangına müdahale etmeye çalışan ve ardından kalp krizi geçiren Serkan Sükyen vefat etti.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu olaya sessiz kalamadı.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu olaya sessiz kalamadı.

Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangının ihmaller sonucu meydana geldiğini belirten Yalçın, ayrıca vefat eden set çalışanını tanıdığını da söyledi. 

Yalçın, 'Neden yangın çıkıyor? Çünkü insan hayatı çok ucuz.' sözleriyle isyan etti ve dizi-film setlerinde iş güvenliği uzmanlarına yeterli alan sağlanmadığını, bu sebeple setlerin bu tip kazalara son derece açık olduğunun altını çizdi.

İşte Yener Yalçın'ın o sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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