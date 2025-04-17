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Sandık Kokusu Oyuncusu, Sahipsizler'in Kadrosuna Dahil Oldu

Sandık Kokusu Oyuncusu, Sahipsizler'in Kadrosuna Dahil Oldu

Star tv yerli dizi Sandık Kokusu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 15:54

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aldığı reyting oranlarıyla ikinci sezonu garantilemiş gibi görünen Sahipsizler'in kadrosuna Sandık Kokusu dizisinden bir oyuncu dahil oldu.

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Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün üstlendiği Sahipsizler'e yeni oyuncu geliyor.

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün üstlendiği Sahipsizler'e yeni oyuncu geliyor.

Anne ve babalarını aynı gece kaybeden altı kardeşin, tüm zorluklara rağmen bir arada kalma mücadelesini anlatan Sahipsizler dizisi, her çarşamba Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi güçlü isimler yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda final yapan Sandık Kokusu kadrosundan bir oyuncunun Sahipsizler kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.

O isim ise genç oyuncu Gözde Duru!

O isim ise genç oyuncu Gözde Duru!

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izlediğimiz Gözde Duru, artık Sahipsizler'e dahil oldu.

Duru, diziye katıldığını menajerlik şirketinden gelen çiçekle duyurarak sosyal medyada 'Sürpriz' notunu paylaştı ve takipçilerine güzel haberi böyle verdi. Gözde Duru'nun henüz hangi karaktere hayat vereceği ise belli değil!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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