Sandık Kokusu Oyuncusu, Sahipsizler'in Kadrosuna Dahil Oldu
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aldığı reyting oranlarıyla ikinci sezonu garantilemiş gibi görünen Sahipsizler'in kadrosuna Sandık Kokusu dizisinden bir oyuncu dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün üstlendiği Sahipsizler'e yeni oyuncu geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O isim ise genç oyuncu Gözde Duru!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın