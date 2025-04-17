Sandık Kokusu Oyuncusu, Sahipsizler'in Kadrosuna Dahil Oldu

Anne ve babalarını aynı gece kaybeden altı kardeşin, tüm zorluklara rağmen bir arada kalma mücadelesini anlatan Sahipsizler dizisi, her çarşamba Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi güçlü isimler yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda final yapan Sandık Kokusu kadrosundan bir oyuncunun Sahipsizler kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.