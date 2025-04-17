Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Kendisini Takipten Çıkan Sibel Taşçıoğlu'na Yanıt Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti senaryosunu Melis Civelek'le beraber yazan Zeynep Gür, söz konusu hamleyi çocukça bulduğunu şu sözlerle açıkladı:

'Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum.'