Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Kendisini Takipten Çıkan Sibel Taşçıoğlu'na Yanıt Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular bir türlü durulmuyor. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, hikayesi bittiği için senaristler tarafından ölüm senaryosu yazılarak diziden çıkarılmıştı. Söz konusu gelişme hakkında Taşçıoğlu'dan açıklama gelmese de kendisi dizinin senaristi Zeynep Gür'ü takipten çıktı. Zeynep Gür'den bu hamleye yanıt gecikmedi.
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Kızılcık Şerbeti'nde bu defa senaryo gereği değil gerçek bir kaos dönüyor.
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Sibel Taşçıoğlu'nun bu hamlesine Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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