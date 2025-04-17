onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Kendisini Takipten Çıkan Sibel Taşçıoğlu'na Yanıt Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Kendisini Takipten Çıkan Sibel Taşçıoğlu'na Yanıt Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 09:37

Kızılcık Şerbeti'nde sular bir türlü durulmuyor. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, hikayesi bittiği için senaristler tarafından ölüm senaryosu yazılarak diziden çıkarılmıştı. Söz konusu gelişme hakkında Taşçıoğlu'dan açıklama gelmese de kendisi dizinin senaristi Zeynep Gür'ü takipten çıktı. Zeynep Gür'den bu hamleye yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde bu defa senaryo gereği değil gerçek bir kaos dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde bu defa senaryo gereği değil gerçek bir kaos dönüyor.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden ayrılmasıyla ortalığın karışacağı apaçık belli olurken Taşçıoğlu'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sibel Taşçıoğlu, diziden çıkmasının hemen ardından senarist Zeynep Gür'ü Instagram'da takipten çıktı. Bu hamlesiyle sette anlaşmazlık yaşandığı ve Taşçıoğlu'nun bu nedenle diziden çıktığına dair teoriler haliyle alevlendi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Sibel Taşçıoğlu'nun bu hamlesine Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.

Sibel Taşçıoğlu'nun bu hamlesine Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti senaryosunu Melis Civelek'le beraber yazan Zeynep Gür, söz konusu hamleyi çocukça bulduğunu şu sözlerle açıkladı:

'Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın