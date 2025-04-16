Yalıdan Bedelliye: Emre Altuğ, Askere Giden Mert Ramazan Demir Hakkında Konuştu
Yalı Çapkını'nda 3 sezondur Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasının ardından askere gitmişti. Asker tıraşıyla gündem olan Demir hakkında dizide babasını canlandıran Emre Altuğ konuştu.
KAYNAK: Sabah
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Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.
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Emre Altuğ, Sabah kameralarına Mert Ramazan Demir hakkında şu sözleri söyledi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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