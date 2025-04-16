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Yalıdan Bedelliye: Emre Altuğ, Askere Giden Mert Ramazan Demir Hakkında Konuştu

Yalıdan Bedelliye: Emre Altuğ, Askere Giden Mert Ramazan Demir Hakkında Konuştu

Star tv yalı çapkını askerlik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 23:28

Yalı Çapkını'nda 3 sezondur Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasının ardından askere gitmişti. Asker tıraşıyla gündem olan Demir hakkında dizide babasını canlandıran Emre Altuğ konuştu.

KAYNAK: Sabah

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Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.

Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.

3 sezondur evlerimize misafir olan Demir, Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından soluğu askerde alırken sosyal medyada asker tıraşlı fotoğrafı gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskender'un ilçesinde birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den haliyle haber alınamazken dizide 3 sezon boyunca babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, sevenlerini mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Emre Altuğ, Sabah kameralarına Mert Ramazan Demir hakkında şu sözleri söyledi:

Emre Altuğ, Sabah kameralarına Mert Ramazan Demir hakkında şu sözleri söyledi:

“Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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