Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'ü Takipten Çıktı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşanmış ve Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmişti. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden neden ayrıldığına dair türlü teoriler ortaya atılsa da her biri yapılan açıklamalarla çürütüldü. Ayrılık sebebi hikayesinin bitmesi olarak açıklanan Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıktı. E haliyle ayrılığa dair teoriler yeniden canlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.
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Ortaya atılan iddialara açıklamalar gelirken Sibel Taşçıoğlu beklenmedik bir hamle yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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