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Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'ü Takipten Çıktı

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'ü Takipten Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 20:39

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşanmış ve Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmişti. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden neden ayrıldığına dair türlü teoriler ortaya atılsa da her biri yapılan açıklamalarla çürütüldü. Ayrılık sebebi hikayesinin bitmesi olarak açıklanan Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıktı. E haliyle ayrılığa dair teoriler yeniden canlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.

Hikayesi bittiği için diziden çıktığı söylenen Taşçıoğlu'nun gidişi Kızılcık Şerbeti seyircisini rahatsız ederken büyük çoğunluk Pembe karakterinin hikayesinin bitmediğini savunup sette anlaşmazlık yaşandığına dair iddialar ortaya attı.

Dizide rol arkadaşı olan Evrim Alasya'yla anlaşmazlık yaşadığı için diziden çıkarıldığı konuşulsa da Alasya bu iddialara yanıt verip anlaşmazlık olmadığını dile getirmişti. 

Öte yandan ortaya atılan en büyük iddia senaristlerle yaşandığı söylenen anlaşmazlıktı. Sosyal medyada Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamadığı öne sürülmüş ve senaristler tarafından bu yüzden öldürüldüğü iddia edilmişti. Melis Civelek, bu konu hakkında Birsen Altuntaş'a açıklama yapıp işin doğrusunu anlatmıştı.

Ortaya atılan iddialara açıklamalar gelirken Sibel Taşçıoğlu beklenmedik bir hamle yaptı.

Ortaya atılan iddialara açıklamalar gelirken Sibel Taşçıoğlu beklenmedik bir hamle yaptı.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Zeynep Gür'ü diziden çıkmasının ardından sosyal medyadan takipten çıktı. Haliyle senaristlerle anlaşmazlık yaşandığı iddiaları yeniden su yüzüne çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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