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Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Vefat Eden Set Çalışanı ve Çıkan Yangın Hakkında Açıklama

Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Vefat Eden Set Çalışanı ve Çıkan Yangın Hakkında Açıklama

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 19:38

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde bugün ikinci defa yangın çıktı. Çıkan yangında set çalışanı Serkan Sükyen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dizinin yapımcısı Medyapım'dan söz konusu yangın hakkında açıklama geldi.

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Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci kez yangın çıktı.

Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci kez yangın çıktı.

İlk çıkan yangında çekim için kurulan köşk tamamen kül olmuş ve haftalar içinde yeniden inşa edilmişti. Yangında can kaybı olmaması sevindirici haber olurken Birsen Altuntaş, bugün bir yangının daha meydana geldiğini açıkladı.

Altuntaş, haberinde oyuncuların sete hazırlandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle köşkün üst katındaki bir odada yangın çıktığını ve Taki lakaplı Serkan Sükyen'in kalp krizi geçirmesinin ardından vefat ettiğini açıkladı.

Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Medyapım, söz konusu yangın ve vefat eden set çalışanı hakkında açıklama yaptı.

Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Medyapım, söz konusu yangın ve vefat eden set çalışanı hakkında açıklama yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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