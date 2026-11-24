Burcu Özberk Kimdir? Oyuncu Burcu Özberk Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği operasyonda, oyuncu Burcu Özberk'in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi. Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle tanınan Özberk, bu nedenle merak ediliyor. Peki, Burcu Özberk kimdir ve neden gözaltına alındı?
Burcu Özberk Kimdir?
Burcu Özberk Hangi Dizilerde Oynadı?
Burcu Özberk Neden Gözaltına Alındı?
Soruşturmada Son Durum Ne?
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