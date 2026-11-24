İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 24 Kasım 2026'da ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlattı. İHA'nın aktardığına göre soruşturma 'fuhuş', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülüyor. Şüpheli savunmaları, tanık beyanları, gizli tanık anlatımları ile cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi raporları doğrultusunda uyuşturucu kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluştuğu belirtildi. Burcu Özberk'in adı ise operasyonun ilerleyen saatlerinde gözaltına alınanlar arasında duyuruldu. Özberk'e yöneltilen suçlamanın ayrıntısı henüz paylaşılmadı.

Gözaltı Kararı Verilen Diğer İsimler Kimler?

İHA'ya göre gözaltı kararı verilenler arasında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen 35 ismin tamamı henüz netleşmedi.