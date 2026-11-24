Leyla'nın Emmy Zaferinden Feyza Civelek'in Karavan Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Ömür Usta'nın minibüs şoförü Safiye'si Aydan Kaya, geçmişe dönse Popstar'a katılmayacağını söyledi.
Leyla, Uluslararası Emmy'de En İyi Telenovela ödülünü kazanırken salonda yaşanan şaşkınlık kameralara yansıdı.
Milyoner'de 1 milyon TL'lik cumhurbaşkanı sorusuna Isparta diyen Berker Yıldız, yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.
23 Kasım Pazartesi akşamı Uzak Şehir zirvedeyken final iddialarıyla anılan Evlilik Güzeldir üç listede birden yükseldi.
Müge Anlı ekibi Uskumruköy'de aslan arayan mahalleliyi dinledi, "Bizim buranın kedileri biraz büyümüş" yorumu güldürdü.
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ile Cihan'ı Ozan Akbaba, Emmy kırmızı halısındaki şıklıklarıyla beğeni topladı.
İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın eşi Okan Kurt'la son hali ortaya çıktı.
Altı Üstü İstanbul'un İlker Aksum'u, ücret indirimi sorusuna "%0,01 bile indirim yok" diyerek net bir yanıt verdi.
Son 5 sezonun en yüksek reytingli dizileri sıralandığında zirveyi Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir paylaştı.
Finali Türkiye'de yayınlanmadan ekrandan kalkan Leyla'nın Emmy zaferine Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'den buruk paylaşım geldi.
Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul, dizinin final kararına çok üzüldüğünü ve ilk sezonda reytinglerde birinci olduklarını söyledi.
TRT 1'in Yörük Kızı adıyla duyurulan yeni dizisi Güneşli Günler, Masumlar Apartmanı'nın çekildiği binada sete çıkıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, karavan iddialarına "İnsanların ağzı torba değil" diyerek yanıt verdi.
Emmy alan Leyla'nın Türkiye'de ekrana gelmeyen final sahnesi paylaşıldı, seyirci dizinin sonunu ilk kez gördü.
Jest Oldu'nun sesi Karsu, TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler için özel bir şarkı hazırlıyor.
Feyza Civelek, Yeraltı'nda rol alıp almayacağı sorusuna "Sürpriz olsun, yeni projeler var" yanıtını verdi.
Bölüm sayısıyla en uzun soluklu Türk dizileri sıralandı, zirvedeki ilk iki dizide de Beyhan Saran vardı.
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin, 7 yıl sonra Şapkacı Kadınlar'la diziye dönüyor.
Melis Civelek'in Yeraltı'nın yeni senaristi olduğu iddiası yalanlandı, ünlü senaristin yeni adresi Yasak Elma's oldu.
16-22 Kasım haftasında AB'de 21 dizinin 15'i gerilerken Gönül Dağı 1,55 puanla haftanın en büyük artışını yakaladı.
Survivor 2027'de kaptan olacak Ogeday, rakibi Turabi için "Ofansifleşirse ben de ofansifleşirim, altında kalmam" dedi.
Survivor'ın boksörü Seren Ay Çetin, hayatını kaybeden amcası Hikmet Çetin'e duygusal bir paylaşımla veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Fatih Gühan, rolün seçmesine camideki imamdan ödünç aldığı takkeyle gittiğini anlattı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl, yeni Yasak Elma'da Birce Akalay'ın ablası Fatoş olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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