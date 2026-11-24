Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, 26 Haziran 2026'da Okan Kurt'la sade bir nikahla evlenmişti. Evliliklerinin beşinci ayında Uludağ'a giden çiftin pozları Hanife'nin paylaşımıyla ortaya çıktı. Gürdal'ın eşi için yazdığı 'Benim için daha çok çalışıp, daha çok çalıştığı için stres olup dünyayı bana dar eden kocamla' notu ise pozlar kadar ilgi gördü.