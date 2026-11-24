Brezilya'da izlenme rekorları kıran Avenida Brasil'den uyarlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., 11 Eylül 2024'te NOW'da yayına girdi ve Ay Yapım imzası taşıyor. Küçük yaşta annesini kaybeden, üvey annesi Nur tarafından terk edilen Leyla'nın yıllar sonra intikam ve adalet peşinde geri dönüşünü anlatan dizinin başrollerini Cemre Baysel ile Alperen Duymaz paylaşırken, Nur karakterini Gonca Vuslateri canlandırıyor.

Türk dizilerinin Emmy'deki telenovela serüveni 2017'de Kara Sevda'nın ödülüyle başlamış, 2023'te Yargı ve 2025'te Deha ile devam etmişti; Leyla bu listeye dördüncü isim olarak yazıldı. Ödülün açıklandığı gecenin görüntüleri de bu başarının tören salonundaki karşılığını gözler önüne seriyor.