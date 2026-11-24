Uluslararası Emmy'de Ödül Açıklandı, Salon Şaşkına Döndü: Leyla'nın Zafer Anı Kameralara Böyle Yansıdı
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54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela dalının kazananı açıklandığı anda New York'taki salonda yaşananlar, törenden gelen görüntülerle ortaya çıktı. Dev ekrana yansıyan aday masalarındaki heyecan, kazanan dizinin adı okunur okunmaz yerini şaşkınlığa ve sevinç gösterilerine bıraktı. Türkiye'den iki dizinin yarıştığı kategoride Uzak Şehir de aday olarak yer almıştı.
Kaynak: Deadline
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Leyla dizisi, Avenida Brasil'den uyarlanan hikâyesiyle Emmy'de telenovela ödülünü Türkiye'ye getiren dördüncü yapım oldu.
Emmy gecesinde Leyla'nın adı okunduğunda salonda yaşanan şaşkınlık ve sevinç görüntülere yansıdı.
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