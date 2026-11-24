Hava Sıcaklığı 0 Derece Olacak: 19 İle Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı, İstanbul'da Don Bekleniyor
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, bahar sıcaklığına alışan ülkeyi bir gecede kış ayarına çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kar ve fırtına beklenen 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken İstanbul'da rüzgârın lodostan karayele dönmesiyle sıcaklık 12 derece birden düştü. Kentte termometrelerin yarın gece 0 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da rüzgâr lodostan karayele döndü, sıcaklık bir anda 12 derece geriledi.
MGM, kar ve fırtına beklenen 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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