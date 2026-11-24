Yurt genelinde etkili olan ılık bahar havası yerini Balkanlar üzerinden gelen çok soğuk havaya bıraktı. İstanbul'da rüzgârın lodostan karayele dönmesi, termometreyi bir anda 12 derece aşağı çekti. Gece 6 dereceye kadar inen sıcaklığın bugün gün içinde 7-8 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Asıl soğuk ise yarın gece geliyor: Tahminlere göre termometreler 0 dereceyi gösterecek.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına ineceğini duyurdu. Valilik, çarşamba sabahı kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Valiliğin paylaştığı 3 günlük tabloya göre 24 Kasım Salı en düşük 6, en yüksek 9 derece; 25 Kasım Çarşamba en düşük 0, en yüksek 9 derece; 26 Kasım Perşembe ise en düşük 1, en yüksek 13 derece olacak. Marmara'da hissedilen sıcaklığın 10 derecenin altına düştüğü de kaydedildi.