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Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış İlleri Vuracak

Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış İlleri Vuracak

Fırtına hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 10:52
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul dahil 11 kent için sarı kodlu uyarı verilirken Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlü rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya çevresinde gök gürültülü sağanak kapıda. Batı ve iç kesimlerde ise termometreler 3 ila 5 derece birden yükselecek.

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Meteoroloji 11 kente sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji 11 kente sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu 11 kentte yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi ve rüzgarın fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

MGM'nin raporuna göre Marmara ve Ege'de rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Saatteki hızı 40 ile 60 kilometre arasında seyredecek rüzgarın, İstanbul başta olmak üzere bölgenin pek çok noktasında yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, perşembe ve cuma günleri Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında rüzgarın sertleşeceğine dikkat çekmişti. Tekin, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Gök gürültülü sağanak uyarısı.

Gök gürültülü sağanak uyarısı.

Yağış haritasında öne çıkan bölge Ege kıyıları. Kıyı Ege'nin yanı sıra Antalya çevresi, Hatay kıyıları, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Karadeniz'de ise Bartın, Sinop ve Kastamonu kıyıları ile Samsun çevresinde yağmur etkisini gösterecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç kesimler ve doğuda pus ile yer yer sis görülecek. Erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesinin düşebileceğini hesaba katması gerekiyor.

Sıcaklıklarda ise belirgin bir yükseliş var. İç ve batı bölgelerde değerler 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, doğuda ise normal seyrini koruyacak. MGM'nin il tahminlerine göre günün en sıcak noktası 24 dereceyle Bursa olacak. İzmir ve Adana 23, Antalya 22, İstanbul ve Samsun 21, Trabzon 18, Şanlıurfa 17, Ankara 16, Diyarbakır ise 15 derece bekleniyor. En serin iller 8 dereceyle Erzurum ve Van olacak.

Cuma günü sağanakların Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde sürmesi, hafta sonu ise yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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