Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış İlleri Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu 11 kentte yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi ve rüzgarın fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

MGM'nin raporuna göre Marmara ve Ege'de rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Saatteki hızı 40 ile 60 kilometre arasında seyredecek rüzgarın, İstanbul başta olmak üzere bölgenin pek çok noktasında yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, perşembe ve cuma günleri Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında rüzgarın sertleşeceğine dikkat çekmişti. Tekin, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.