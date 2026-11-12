Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Fırtına ve Kuvvetli Yağış İlleri Vuracak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul dahil 11 kent için sarı kodlu uyarı verilirken Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlü rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya çevresinde gök gürültülü sağanak kapıda. Batı ve iç kesimlerde ise termometreler 3 ila 5 derece birden yükselecek.
Meteoroloji 11 kente sarı kodlu uyarı verdi.
Gök gürültülü sağanak uyarısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın