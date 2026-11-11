Meteoroloji'den İş Çıkışı Alarmı! Sıcaklık Çakılıyor, Kar Yağışı Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba hava durumunu açıkladı. Ege kıyıları ile Marmara'nın bir bölümünde aralıklı sağanak beklenirken Balıkesir'in Edremit ilçesi için akşam ve gece saatlerini kapsayan kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Perşembe günü Çanakkale ve kuzey Ege'de lodos kuvvetleniyor, hafta sonu ise sağanak tüm batıyı etkisi altına alacak. Pazar günü kuzeydoğunun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul'da 19, Ankara'da 10, İzmir'de 21 derece bekleniyor.
Meteoroloji hava durumunu açıkladı: İş çıkışında sağanak yağış var.
Pazar günü kar geliyor. Kar yağacak kentler belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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