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Meteoroloji'den İş Çıkışı Alarmı! Sıcaklık Çakılıyor, Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji'den İş Çıkışı Alarmı! Sıcaklık Çakılıyor, Kar Yağışı Geliyor

Fırtına hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 10:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba hava durumunu açıkladı. Ege kıyıları ile Marmara'nın bir bölümünde aralıklı sağanak beklenirken Balıkesir'in Edremit ilçesi için akşam ve gece saatlerini kapsayan kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Perşembe günü Çanakkale ve kuzey Ege'de lodos kuvvetleniyor, hafta sonu ise sağanak tüm batıyı etkisi altına alacak. Pazar günü kuzeydoğunun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul'da 19, Ankara'da 10, İzmir'de 21 derece bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumunu açıkladı: İş çıkışında sağanak yağış var.

Meteoroloji hava durumunu açıkladı: İş çıkışında sağanak yağış var.

Günün en dikkat çeken uyarısı Balıkesir'den geldi. Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olacağını duyurdu. Kısa sürede düşecek yüksek miktardaki yağış; su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Kıyıya yakın ev ve iş yeri sahiplerinin akşam saatlerinde dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durması öneriliyor.

Marmara'da gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da yağış akşam saatlerinde ve özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacak; yani iş çıkışı trafiği yağmurla buluşacak. Kentte en yüksek sıcaklık 19 derece olarak tahmin ediliyor. Bursa'da 21, Çanakkale'de 20, Kırklareli'nde 18 derece bekleniyor.

Ege kıyılarında aralıklı sağanak gün boyu sürecek. Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinde yağış öğleden sonra başlayacak. İzmir'de 21, Manisa'da 20, Denizli'de 19, Muğla'da 17 derece ölçülmesi bekleniyor. Akdeniz'de ise Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları öğleden sonra ve gece sağanakla karşılaşacak. Antalya 22 dereceyle günün en sıcak kenti olurken Adana'da 20, Hatay'da 19 derece bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Sinop'ta sabah, Düzce ve Zonguldak'ta akşam, Bolu, Karabük, Bartın ve Kastamonu kıyılarında ise gece saatlerinde yerel yağmur görülecek.

Pazar günü kar geliyor. Kar yağacak kentler belli oldu.

Pazar günü kar geliyor. Kar yağacak kentler belli oldu.

İç ve doğu kesimlerde bugün yağış beklenmiyor ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüş mesafesini düşürecek. Ankara'da 10, Çankırı'da 11, Eskişehir'de 12, Konya'da 13 derece bekleniyor. Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak ama ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 5, Van 7, Malatya 12 derece görecek. Amasya, Samsun, Trabzon ve Rize parçalı bulutlu bir gün geçirirken Güneydoğu'da Şanlıurfa 16, Diyarbakır 14 derece bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde geceleri termometre sıfırın altına ineceği için soba ve kombi bakımlarının ihmal edilmemesi öneriliyor.

12 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

Perşembe günü yağışlar iç kesimlere yayılıyor. Batı Marmara ve kuzey Ege'de güneybatı yönlü lodos kuvvetlenecek, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cuma günü kuvvetli rüzgâr Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını da etkisi altına alacak. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda var.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak iller

Cumartesi Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yaygınlaşacak.

14 Kasım Cumartesi hava durumu

İstanbul ve Ankara için cumartesi gök gürültülü sağanak öngörülürken Ankara'da pazar günü yağışın aralıksız süreceği tahmin ediliyor. İzmir'de perşembeden pazara kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

15 Kasım Pazar hava durumu

Pazar günü yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ulaşacak, kuzeybatıda ise sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek; İstanbul'da termometrelerin 13 dereceye inmesi bekleniyor. Kuzeydoğunun sınır hattındaki yüksek kesimlerde, özellikle Ardahan ve çevresinde, sıcaklığın sıfır dereceye yaklaşmasıyla kar ve karla karışık yağmur görülebilir. Kar yağışının gelecek hafta da sürüp sürmeyeceği ise önümüzdeki günlerin tahminleriyle netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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