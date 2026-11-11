Meteoroloji'den İş Çıkışı Alarmı! Sıcaklık Çakılıyor, Kar Yağışı Geliyor

Günün en dikkat çeken uyarısı Balıkesir'den geldi. Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olacağını duyurdu. Kısa sürede düşecek yüksek miktardaki yağış; su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Kıyıya yakın ev ve iş yeri sahiplerinin akşam saatlerinde dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durması öneriliyor.

Marmara'da gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da yağış akşam saatlerinde ve özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacak; yani iş çıkışı trafiği yağmurla buluşacak. Kentte en yüksek sıcaklık 19 derece olarak tahmin ediliyor. Bursa'da 21, Çanakkale'de 20, Kırklareli'nde 18 derece bekleniyor.

Ege kıyılarında aralıklı sağanak gün boyu sürecek. Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinde yağış öğleden sonra başlayacak. İzmir'de 21, Manisa'da 20, Denizli'de 19, Muğla'da 17 derece ölçülmesi bekleniyor. Akdeniz'de ise Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları öğleden sonra ve gece sağanakla karşılaşacak. Antalya 22 dereceyle günün en sıcak kenti olurken Adana'da 20, Hatay'da 19 derece bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Sinop'ta sabah, Düzce ve Zonguldak'ta akşam, Bolu, Karabük, Bartın ve Kastamonu kıyılarında ise gece saatlerinde yerel yağmur görülecek.