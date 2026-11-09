Dünya Meteoroloji Örgütü Süper El Nino İçin Uyardı: En Kötüsü Henüz Gelmedi!

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı okyanuslar oldu. Okyanus sıcaklıklarının bu yıl rekor kırma yolunda olduğu, deniz seviyesinin ise zaten tüm zamanların en yüksek düzeyinde bulunduğu belirtildi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ölçülen deniz seviyesi, uydu altimetri döneminin başladığı 1993'ten bu yana görülen en yüksek değerler olarak kayda geçti. Uzmanlar bu ani sıçramayı, gelişen El Nino ile birlikte Batı Tropikal Pasifik'te yağışların karadan okyanusa kaymasına bağlıyor.
WMO Genel Sekreteri Saulo: El Nino bir 'risk çarpanı' olacak
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 'El Nino ve 2026'da küresel iklimin durumu, 'ölçeğin dışında' ifadesine yeni bir anlam kazandırıyor' dedi. Saulo, El Nino'nun gezegene yeni ısı eklemediğini, bugüne kadar ölçülen en sıcak okyanusta biriken ısıyı açığa çıkardığını anlattı: 'Açığa çıkacak ısı miktarı artık çok daha fazla.'
Saulo'ya göre önümüzdeki aylarda El Nino, aşırı hava olayları için bir risk çarpanı gibi çalışacak. Sıcak hava dalgaları, tropik kasırgalar ve şiddetli yağışların, geçmiş verilere dayanan hazırlıkların öngördüğünden çok daha hızlı güçlendiği vurgulandı.
Avrupa'dan Nepal'e ağır bilanço
Raporda bu yıl yaşanan afetlerin bilançosuna da yer verildi. Avrupa'da yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları 30 binden fazla ek ölüme yol açtı. Nepal'de ağustos ayında yaşanan buzul ve kaya çöküşünün ardından gelen ani selde bin 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da ise nisan ayındaki sıcak hava dalgası sırasında yaklaşık 146,5 milyon kişinin aşırı sıcağa maruz kaldığı hesaplandı.
Chicago Üniversitesi'nden Prof. Michael Greenstone'un kurucuları arasında yer aldığı Climate Impact Lab'in geliştirdiği 'El Nino Sıcaklık Ölüm Takipçisi' ise önümüzdeki altı ayda 370 bin kişinin daha aşırı sıcak nedeniyle risk altında olabileceğini öngörüyor. Projeksiyona göre mart ayına kadar beklenen sıcak kaynaklı kayıpların üçte birinden fazlası Nijerya, Hindistan ve Brezilya'da yaşanabilir. Greenstone, aracın karar alıcılara can kayıpları yaşanmadan önce harekete geçme şansı tanıdığını söyledi.
El Nino nedir?
El Nino ve La Nina, tropik Pasifik'te düzenli olarak tekrarlanan ve kısaca ENSO olarak bilinen iklim olgusunun sırasıyla sıcak ve soğuk evreleri. Bu döngü iki ila yedi yılda bir düzensiz biçimde yön değiştiriyor ve her evre sıcaklık, rüzgar ve yağış düzenlerinde öngörülebilir bozulmalara neden olarak küresel iklimi etkiliyor.
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