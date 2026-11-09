Dünya Meteoroloji Örgütü Süper El Nino İçin Uyardı: En Kötüsü Henüz Gelmedi!

WMO'nun raporu, küresel ısınmanın geldiği noktayı çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Buna göre son 12 yılın her biri tek tek kayıtlara geçen en sıcak yıllar arasında yer alıyor. Listenin ilk dört sırasını ise son dört yıl paylaşıyor.

Ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,47 derece daha yüksek ölçüldü. Bu değer, 2025 yılının tamamı için hesaplanan 1,43 derece ve 2023'ün 1,46 derecelik ortalamasıyla aynı seviyede. Rekor ise hâlâ 1,55 dereceyle 2024'e ait. Ancak bilim insanları bu farkın kapanabileceği görüşünde: Süper El Nino'nun etkisiyle sıcaklıkların yıl sonuna kadar tırmanmaya devam etmesi bekleniyor.

Guterres: 'İklim aşırılıklarının yeni bir çağına girdik'

BM Genel Sekreteri António Guterres de rapora sert bir değerlendirmeyle eşlik etti. Guterres, 'Devasa bir El Nino, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle zaten aşırı ısınmış bir gezegenle çarpışıyor' dedi. İklim rekorlarının birer birer kırıldığını, insani bedelin ise her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Guterres, bu tablodan en az sorumlu olanların en önce ve en ağır şekilde etkilendiğini vurguladı.

Guterres, liderlere emisyonları daha hızlı azaltma, fosil yakıtlardan adil bir dönüşümü hızlandırma ve kırılgan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama çağrısında bulundu.