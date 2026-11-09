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Dünya Meteoroloji Örgütü Süper El Nino İçin Uyardı: En Kötüsü Henüz Gelmedi!

Dünya Meteoroloji Örgütü Süper El Nino İçin Uyardı: En Kötüsü Henüz Gelmedi!

İklim ve Enerji Çözümleri
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 21:31
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yayımladığı 2026 İklim Durumu Güncellemesi'nde süper El Nino'nun dünya genelinde hava olaylarını adeta 'süper güçlendirmeye' başladığını açıkladı. Rekor sıcaklıklar, eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleriyle ilişkilendirilen olayın etkisinin 2027'ye kadar artarak süreceği belirtildi. Uzmanlara göre en kötüsü henüz gelmedi.

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Son 12 yılın her biri kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girdi, ilk dört sırada son dört yıl var.

Son 12 yılın her biri kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girdi, ilk dört sırada son dört yıl var.

WMO'nun raporu, küresel ısınmanın geldiği noktayı çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Buna göre son 12 yılın her biri tek tek kayıtlara geçen en sıcak yıllar arasında yer alıyor. Listenin ilk dört sırasını ise son dört yıl paylaşıyor.

Ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,47 derece daha yüksek ölçüldü. Bu değer, 2025 yılının tamamı için hesaplanan 1,43 derece ve 2023'ün 1,46 derecelik ortalamasıyla aynı seviyede. Rekor ise hâlâ 1,55 dereceyle 2024'e ait. Ancak bilim insanları bu farkın kapanabileceği görüşünde: Süper El Nino'nun etkisiyle sıcaklıkların yıl sonuna kadar tırmanmaya devam etmesi bekleniyor.

Guterres: 'İklim aşırılıklarının yeni bir çağına girdik'

BM Genel Sekreteri António Guterres de rapora sert bir değerlendirmeyle eşlik etti. Guterres, 'Devasa bir El Nino, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle zaten aşırı ısınmış bir gezegenle çarpışıyor' dedi. İklim rekorlarının birer birer kırıldığını, insani bedelin ise her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Guterres, bu tablodan en az sorumlu olanların en önce ve en ağır şekilde etkilendiğini vurguladı.

Guterres, liderlere emisyonları daha hızlı azaltma, fosil yakıtlardan adil bir dönüşümü hızlandırma ve kırılgan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama çağrısında bulundu.

Deniz seviyesi, uydu ölçümlerinin başladığı 1993'ten bu yana en yüksek değerlere ulaştı.

Deniz seviyesi, uydu ölçümlerinin başladığı 1993'ten bu yana en yüksek değerlere ulaştı.

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı okyanuslar oldu. Okyanus sıcaklıklarının bu yıl rekor kırma yolunda olduğu, deniz seviyesinin ise zaten tüm zamanların en yüksek düzeyinde bulunduğu belirtildi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ölçülen deniz seviyesi, uydu altimetri döneminin başladığı 1993'ten bu yana görülen en yüksek değerler olarak kayda geçti. Uzmanlar bu ani sıçramayı, gelişen El Nino ile birlikte Batı Tropikal Pasifik'te yağışların karadan okyanusa kaymasına bağlıyor.

WMO Genel Sekreteri Saulo: El Nino bir 'risk çarpanı' olacak

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 'El Nino ve 2026'da küresel iklimin durumu, 'ölçeğin dışında' ifadesine yeni bir anlam kazandırıyor' dedi. Saulo, El Nino'nun gezegene yeni ısı eklemediğini, bugüne kadar ölçülen en sıcak okyanusta biriken ısıyı açığa çıkardığını anlattı: 'Açığa çıkacak ısı miktarı artık çok daha fazla.'

Saulo'ya göre önümüzdeki aylarda El Nino, aşırı hava olayları için bir risk çarpanı gibi çalışacak. Sıcak hava dalgaları, tropik kasırgalar ve şiddetli yağışların, geçmiş verilere dayanan hazırlıkların öngördüğünden çok daha hızlı güçlendiği vurgulandı.

Avrupa'dan Nepal'e ağır bilanço

Raporda bu yıl yaşanan afetlerin bilançosuna da yer verildi. Avrupa'da yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları 30 binden fazla ek ölüme yol açtı. Nepal'de ağustos ayında yaşanan buzul ve kaya çöküşünün ardından gelen ani selde bin 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da ise nisan ayındaki sıcak hava dalgası sırasında yaklaşık 146,5 milyon kişinin aşırı sıcağa maruz kaldığı hesaplandı.

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Michael Greenstone'un kurucuları arasında yer aldığı Climate Impact Lab'in geliştirdiği 'El Nino Sıcaklık Ölüm Takipçisi' ise önümüzdeki altı ayda 370 bin kişinin daha aşırı sıcak nedeniyle risk altında olabileceğini öngörüyor. Projeksiyona göre mart ayına kadar beklenen sıcak kaynaklı kayıpların üçte birinden fazlası Nijerya, Hindistan ve Brezilya'da yaşanabilir. Greenstone, aracın karar alıcılara can kayıpları yaşanmadan önce harekete geçme şansı tanıdığını söyledi.

El Nino nedir?

El Nino ve La Nina, tropik Pasifik'te düzenli olarak tekrarlanan ve kısaca ENSO olarak bilinen iklim olgusunun sırasıyla sıcak ve soğuk evreleri. Bu döngü iki ila yedi yılda bir düzensiz biçimde yön değiştiriyor ve her evre sıcaklık, rüzgar ve yağış düzenlerinde öngörülebilir bozulmalara neden olarak küresel iklimi etkiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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