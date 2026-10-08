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Dünya Meteoroloji Örgütü Uyardı: El Niño Güçleniyor, Etkisi 2027'nin İlk Aylarına Kadar Sürebilir

Dünya Meteoroloji Örgütü Uyardı: El Niño Güçleniyor, Etkisi 2027'nin İlk Aylarına Kadar Sürebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini açıkladı. Kurum, olayın şubat ayına kadar sürme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu bildirdi. Bilim insanları, bu yılki El Niño'nun şimdiye kadar gözlemlenen en güçlülerden biri olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Sıcaklık haritalarında dünyanın büyük bölümü kırmızı görünüyor.

Sıcaklık haritalarında dünyanın büyük bölümü kırmızı görünüyor.

Meteorologların paylaştığı sıcaklık haritalarında dünyanın geniş bölümü kırmızı renkle gösterildi. Bu renkler, birçok bölgede ortalamanın üzerinde sıcaklık görülme ihtimalinin arttığına işaret ediyor. Bilim insanları, güçlü El Niño ile okyanuslardaki olağanüstü sıcaklıkların birleşmesinin farklı bölgelerde aşırı sıcak, sel ve kuraklık riskini artırabileceğini belirtiyor. Aralık ayında zirve yapacağı tahmin edilen olayın etkisi, 2027'nin ilk aylarına kadar sürebilir.

Isının kaynağı okyanusun altında birikmiş.

Isının kaynağı okyanusun altında birikmiş.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Niño'nun güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Saulo, El Niño'nun yeni bir sıcaklık üretmediğini, okyanus yüzeyinin altında biriken ısının açığa çıktığını belirtti. Okyanusların ölçülen en yüksek sıcaklıklara ulaştığını söyleyen Saulo, bu nedenle atmosfere aktarılabilecek daha fazla ısı bulunduğunu ifade etti. El Niño'nun gücünü gösteren Niño 3.4 endeksi de kısa sürede yükseldi ve haziranda normalin 1,6 derece üzerindeyken ağustosta 2,5 dereceye çıktı.

Bazı bölgelere yağış, bazılarına kuraklık.

Bazı bölgelere yağış, bazılarına kuraklık.

Tahminlere göre El Niño'nun etkisi dünyanın her bölgesinde aynı şekilde hissedilmeyecek. Güney Amerika'nın güneyi, ABD'nin güney kesimleri, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde daha fazla yağış görülebileceği belirtiliyor. Orta Amerika, Karayipler, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde ise daha kurak hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıktaki en belirgin artışların Kuzey Amerika'nın güney ve batısında, Orta Amerika'da, Karayipler'de, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ve Asya'nın geniş bölümünde yaşanacağı öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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