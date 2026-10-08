Dünya Meteoroloji Örgütü Uyardı: El Niño Güçleniyor, Etkisi 2027'nin İlk Aylarına Kadar Sürebilir

Tahminlere göre El Niño'nun etkisi dünyanın her bölgesinde aynı şekilde hissedilmeyecek. Güney Amerika'nın güneyi, ABD'nin güney kesimleri, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde daha fazla yağış görülebileceği belirtiliyor. Orta Amerika, Karayipler, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde ise daha kurak hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıktaki en belirgin artışların Kuzey Amerika'nın güney ve batısında, Orta Amerika'da, Karayipler'de, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ve Asya'nın geniş bölümünde yaşanacağı öngörülüyor.