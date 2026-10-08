Dünya Meteoroloji Örgütü Uyardı: El Niño Güçleniyor, Etkisi 2027'nin İlk Aylarına Kadar Sürebilir
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini açıkladı. Kurum, olayın şubat ayına kadar sürme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu bildirdi. Bilim insanları, bu yılki El Niño'nun şimdiye kadar gözlemlenen en güçlülerden biri olabileceği uyarısında bulunuyor.
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Sıcaklık haritalarında dünyanın büyük bölümü kırmızı görünüyor.
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Isının kaynağı okyanusun altında birikmiş.
Bazı bölgelere yağış, bazılarına kuraklık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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