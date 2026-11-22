Bebek'teki Mekanda Bir Grupla Tartıştığı İddia Edilen Melisa Döngel Muhabirlere Ateş Püskürdü
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Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Bebek'te gittiği bir eğlence mekanında bir grupla tartıştığı iddiasıyla gündeme geldi. Mekan çıkışında kendisine soru soran muhabire 'Senin işin yalan uydurmak' diyerek sert çıktı. Muhabir ise elinde olaya ait görüntüler olduğunu söyledi. Döngel'in tavrı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
KAYNAK. 2. Sayfa
Melisa Döngel'in Bebek'teki gecesi olaylı bitti, mekandan çıkarken muhabirlerle karşı karşıya geldi.
"Kavga ettiniz, hakaretler savurdunuz" diyen muhabire oyuncunun yanıtı sert oldu.
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