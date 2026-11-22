Muhabirlerden biri, Döngel'e içeride kavga ettiğini ve hakaretler savurduğunu az önce gördüklerini söyledi. Bu sözler oyuncuyu bir hayli kızdırdı.

Melisa Döngel, iddiaları kesin bir dille reddederek 'Ne saçma ya sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık. Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak' dedi.

Muhabir ise geri adım atmadı ve elinde olaya ait görüntüler olduğunu söyledi. Peki o görüntüler ne gösteriyor? Şimdilik kamuoyuyla paylaşılmış bir kayıt yok. Olayın ayrıntıları da iddia düzeyinde kalıyor.

Döngel'in muhabirlere yönelik bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, oyuncunun kameralar önündeki sert tavrını eleştirdi. Muhabire yönelik 'yalan uydurmak' çıkışı da dikkat çekti.