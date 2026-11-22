Ünlü Ekonomistlerin Cümlelerinden Hangisi Seni Anlatıyor?
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Hepimizin parayla, riskle ve gelecekle kurduğu ilişki birbirinden çok farklı. İndirim kovalama şeklimizden kenara para atma huyumuza kadar her küçük tercihimiz aslında kendi içimizde kurduğumuz o kişisel ekonominin bir yansıması. Gel, günlük hayattaki alışkanlıklarına ve paraya bakış açına biraz yakından bakalım; tarihe yön veren o ünlü ekonomistlerden hangisinin meşhur cümlesi senin hayat felsefeni özetliyor birlikte görelim!
1. Ay sonu yaklaşıyor ve hesapta beklediğinden biraz daha az para kalmış. O anki ruh hâlini hangisi en iyi özetler?
2. Online alışveriş sitelerindeki "Sepetim" kısmın şu an ne durumda?
3. Arkadaşlarla dışarıda güzel bir akşam yemeği yediniz ve hesap masaya geldi. Masadaki o tanıdık senaryoda sen neredesin?
4. Eline hiç beklemediğin bir yerden, maaşının iki katı kadar toplu bir para geçti. Bu paranın senin hayatındaki ömrü ne kadar olur?
5. Senin için "zenginlik" kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisi?
6. Sence senden ünlü bir ekonomist olur mu?
7. Bir şey satın alırken seni en çok ikna eden iç ses genelde hangisidir?
8. Son sorudayız! Hesabında sürekli görmek istediğin bir para birimi seçer misin?
John Maynard Keynes: "Uzun vadede hepimiz öleceğiz!"
Warren Buffett: "Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, biriktirdikten sonra kalanı harcayın."
Milton Friedman: "Bedava öğle yemeği yoktur."
Joseph Schumpeter: "Yaratıcı yıkım, gelişimin temel gerçeğidir. Bu yaratıcı yıkım süreci kapitalizmin temel olgusudur."
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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