Verilerle Küresel Çip Üretimi: Dünya Hangi Üretim Aşamalarında Hangi Ülkelere Bağımlı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Telefonundan otomobiline kadar her cihazın kalbinde çalışan çipler, tek bir ülkede baştan sona üretilmiyor. Bu yazıda ABD Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA) ile Boston Consulting Group'un (BCG) Mayıs 2024'te yayımladığı tedarik zinciri raporundaki 2022 verilerini kullandık. Raporda tasarım, ekipman ve malzeme payları şirketlerin merkezinin bulunduğu ülkeye, üretim ve paketleme payları ise fabrikaların bulunduğu yere göre hesaplanıyor.
1. Zincirde en az 50 kritik darboğaz var
2. Çip tasarım yazılımları: ABD yüzde 68
3. Mantık çipi tasarımı: ABD yüzde 65
4. Bellek çipleri: Güney Kore yüzde 60
5. Üretim ekipmanı: ABD, Japonya ve Avrupa
6. Litografide tek bir Avrupa şirketi
7. Malzemelerde Japonya'nın ağırlığı büyük
8. Çip üretim kapasitesi: Çin önde
9. En ileri çiplerde Tayvan ve Güney Kore
10. Paketleme ve test: Çin ile Tayvan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kalbi Kırıklar Bankası'nda part time çıkıkçı - Zaman yolcusu - Eski bayram övücü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın