Rapora göre çip tedarik zincirinde tek bir bölgenin küresel pazarın yüzde 65'inden fazlasını elinde tuttuğu en az 50 nokta bulunuyor. Bir doğal afet, salgın ya da çatışma tek bir bölgede yaşansa bile tüm dünyadaki üretimi etkileyebiliyor. Toplam katma değerin yüzde 38'i ile en büyük pay ABD merkezli şirketlerde; ancak bu pay ağırlıkla üretimden değil, tasarım, yazılım ve ekipman alanlarından geliyor.