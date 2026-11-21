2026'nın En İyi 12 Dizisi: Bu Yıl İlk Kez Ekrana Gelen Yapımlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yılın bitmesine bir buçuk ay kala listeyi çıkarmanın tam zamanı! 2026 dizi tarafında bereketli geçti: Westeros'a dönüş de oldu, Orhan Pamuk uyarlaması da, korkuyla komediyi aynı kazanda kaynatan sürprizler de. Listeye yalnızca ilk sezonu 2026'da yayınlanan dizileri aldık, yeni sezonları dışarıda bıraktık. Sıralamayı yayın tarihine göre yaptık, puanları da Rotten Tomatoes ve IMDb'den kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. A Knight of the Seven Kingdoms
2. Wonder Man
3. Masumiyet Müzesi
4. Young Sherlock
5. Rooster
6. The Testaments
7. Half Man
8. Widow's Bay
9. Spider-Noir
10. Star City
11. Furious
12. Lanterns
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın