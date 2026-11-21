DC Studios'un Yeşil Fener dizisi 16 Ağustos'ta HBO'da başladı. Kyle Chandler tecrübeli Hal Jordan'ı, Aaron Pierre ise onun yanında yetişen çaylak John Stewart'ı oynuyor. İkiliyi bir cinayet soruşturmasının ortasında buluyoruz. Rotten Tomatoes: %92.

Siz bu yıl hangi diziyi bir oturuşta bitirdiniz, listede eksik gördüğünüz bir yapım var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!