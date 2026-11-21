Mahalle çevresindeki dağlık alanlarda yaşayan yaban keçileri, zaman zaman bahçelere kadar iniyor. Hayvanlar burada otlayıp derelerden ve su kaynaklarından su içiyor. İnsanlarla iç içe yaşamaya alışan keçiler, mahallelinin de ilgisini çekiyor.

Olur-Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde ise yavrularıyla birlikte otlayan keçiler, sürücüler tarafından görüntüleniyor. Araçlarını durdurup bir süre keçileri izleyenler, ardından yollarına devam ediyor.