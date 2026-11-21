Her Gün Dağdan Mahalleye İnip Evlerin Arasında Dolaşıyorlar: Kimse Onlara Dokunamıyor
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Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi, insanlarla iç içe yaşayan dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bahçelere kadar inen hayvanlar mahallelinin de yakın ilgisini görüyor.
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Kaynak: DHA
Dağlık alanlarda yaşayan keçiler zaman zaman bahçelere kadar inip otluyor ve su kaynaklarından su içiyor.
Mahalle sakinleri dağ keçilerini doğal bir değer olarak görüyor ve avlanmalarına müsaade etmiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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