ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan bir ormanlık alan, uzaydan çekilen fotoğraflarda dev bir satranç tahtasını andıran görüntüsüyle dikkat çekti. Yaklaşık 8 kilometre genişliğindeki geometrik desenin, 19. yüzyıldan bu yana uygulanan orman yönetimi yöntemiyle ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'nin kuzeyindeki Idaho eyaletinde, Priest Nehri boyunca uzanan ormanlık bölge, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekti. Bir astronot tarafından uzaydan fotoğraflanan arazi, düzenli aralıklarla sıralanan kareleriyle dev bir satranç tahtasını andırıyor. Yaklaşık 8 kilometre genişliğe ulaşan alanın, fotoğrafta tamamı görünmese de yaklaşık 185 kareden oluştuğu belirtiliyor. Her bir karenin yaklaşık 130 bin metrekarelik alanı kapladığı, bunun da 24 futbol sahasına denk geldiği ifade ediliyor.

NASA Dünya Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre bu görüntünün temelinde, 19. yüzyılda uygulanmaya başlanan ızgara tabanlı orman yönetimi yöntemi bulunuyor. Sistem kapsamında birbirini takip eden karelerdeki ağaçlar dönüşümlü olarak kesiliyor. Bazı alanlar kereste üretimi için temizlenirken diğer bölümlerdeki ağaçlar korunuyor. Kesilen alanlara yeni ağaçlar dikiliyor. Ağaçların büyümesinin ardından bu kez diğer karelerdeki ağaçlar kesiliyor ve aynı döngü devam ediyor. Böylece orman ekosisteminin korunması ve kereste üretiminin sürdürülmesi hedefleniyor.