Ormanın Ortasında 185 Karelik Dev Satranç Tahtası Keşfedildi: Sırrı 19. Yüzyıla Dayanıyor
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Idaho'daki ormanlık alan, uzaydan çekilen fotoğraflarda dev bir satranç tahtasını andıran görüntüsüyle dikkat çekti.
Kar yağışı, genç ağaçların bulunduğu alanları beyaza bürüyerek satranç tahtası görünümünü daha belirgin hale getirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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